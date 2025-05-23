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京華城案攻防 意外扯到大巨蛋
林洲民昨為京華城弊案出庭作證，柯文哲委任律師鄭深元詰問時提及林經手過「大巨蛋」案，引起林不滿，怒指律師非常惡劣，表示要講大巨蛋「我可以講三個小時」。
鄭深元問林洲民都委會應該是採多數決，林卻採共識決、一致決「你的大巨蛋案就是這樣被否決啊」，林情緒激動指鄭「你要講大巨蛋，我可以講三個小時」、「你講大巨蛋非常惡劣」、「我已經出了兩本書在講大巨蛋的不對」。
鄭深元說，大巨蛋都市計畫沒辦法通過，是因為有一個人反對，林洲民反問「你確定只有一個人嗎」，當時都有錄影存證，有百分之八十委員不同意，「你真的要講大巨蛋，我陪你！」
林洲民證稱，無論柯文哲、時任副市長林欽榮，沒有任何人要求都發局針對京華城案做指示，都是他和同仁討論出來的；任何人都可申請容積獎勵、容積移轉，但不是提出就一定會給。
林說他看過京華城案文件，因以韌性、智慧及宜居城市貢獻供京華城額外的容積獎勵非常牽強，當時總工程司邵琇珮曾手寫詢問「要跟委員們確定喔」，他認為邵有「難言之隱、委屈了」，甚至在求饒。
林說，當時審理京華城案公務員及審查委員都留下反對意見，有清楚紀錄，但二○二一年九⽉的第七八三次都委會仍通過，他無法理解決策過程。
威京集團主席沈慶京律師蘇振文詰問林時，題目多又長，林解釋時間更長，檢察官舉手異議「他們像在聊天」。審判長江俊彥隨後說，請律師控制詰問時間。
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