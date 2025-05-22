學長動手打人只記過？學弟被打調職引議 基隆警分局回應了

基隆市警三分局呂姓偵查佐，和從派出所調到偵查隊支援的陳姓警員，在辦公室發生口角，進而動手，造成陳員受傷。今天有人質疑，「學長毆打學弟，長官喬和解，結果只調學弟」。分局今晚表示，呂已記過，並提列教育輔導對象；陳則依其意願及人力調度歸建，與此事無關。

呂姓偵查佐和陳姓警員在基隆警三分局偵查隊同一小隊任職，由於雙方對彼此工作態度各有意見，早有嫌隙。今年5月10日兩人在辦公室內，因對處理案件意見不合，先是口舌之爭，進而發生肢體衝突，陳員受擦挫傷。

據了解，警三分局調查衝突緣由和過程後，動手的呂姓偵查佐交由督察組調查，將處以記過行政處分。陳員接受呂姓偵查佐賠償3萬元賠償，達成和解，未驗傷及提出傷害告訴。陳表達調離現職意願，警三分局已讓他歸建派出所。

今天有人匿名在臉書「記者爆料網」貼文，內容為「基隆市警局第三分局偵查隊發生學長毆打學弟，長官喬和解，結果只調學弟」，讓這起衝突事件成為話題。

警三分局今晚表示，呂姓偵查佐和陳姓警員當天擔服夜班勤務時，發生口角及肢體衝突，獲報後即介入調查，並依警察人員獎懲標準，呂姓偵查佐記過處分，並提列教育輔導對象，加強管考。