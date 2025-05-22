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獨／高雄女藥頭涉殺男子「設下死亡圈套」 疑多名姊妹淘協助凌虐

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

遭設局殺害棄屍的高雄林姓男子遺體昨在屏東縣獅子鄉山區被發現，涉嫌主導犯下殺人罪嫌的黃姓女主嫌遭羈押，林男與黃女疑不僅有毒品債務糾紛，疑似還牽扯感情問題，才遭報復殺害，黃女疑還找來多名姊妹淘給林男教訓，並教唆小弟將人凌虐致死，隨後才將林男遺體棄屍於屏東山區。

據了解，黃姓主嫌（38歲）曾因與死者林男（43歲）為毒品交易早就埋下嫌隙，傳出林男曾追求黃女不成，還在毒友圈放風聲傳黃女「交友複雜」，引得黃女十分不滿，早就想給林男教訓，才會將林男約到汽車旅館「談事情」，殊不知卻是為林男設下的死亡圈套。

黃女7日凌晨先載林男到楠梓某汽車旅館，但房間內早就已經有多名共犯等在房間內，等林男一踏入房間，便遭幾人控制行動凌虐，人數多達近10人，甚至疑似黃女還找來姊妹淘，要好好教訓林男在外頭亂說話，林男因此遭凌虐長達5小時，導致傷重身亡。

過程當中，原本幾人只是對林男痛毆，但其中在場的鄭姓男子，卻涉嫌持刀刺向林男，導致林男失血昏迷，幾人眼見出人命，才又把林男載到屏東獅子鄉的山區一處山溝，直接將人丟入山溝中棄置。

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高雄警方帶嫌疑人重回棄屍現場，死者林男就被拋在屏東山區一處山溝中覆土掩蓋。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄警方帶嫌疑人重回棄屍現場，死者林男就被拋在屏東山區一處山溝中覆土掩蓋。記者巫鴻瑋／翻攝

獅子 房間 屏東縣

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