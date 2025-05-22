爆京華城案黑幕？林洲民替公務員抱屈：非「鼓掌通過」而是充滿無奈

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。林洲民說，京華城案用「魚目混珠」方式要容積獎勵，公務員充滿無奈，並非「鼓掌通過」。

法官問及依都市計畫法第24條自提細部計畫，都發局會先審議，再提案至都委會，關於案件合法性、適法性與否，都發局和都委會如何分工？林洲民說，第一步是都發局處理，因為是人民權益，沒有不受理的道理，也不會用一兩句話就否決，但京華城案只用都市計畫法第24條送審，那重點就是財務計畫、事業計畫。

林洲民說，都市計畫法第24條是中性敘述、不到一百字，簡單到如同「我肚子餓要吃飯」這麼簡單，京華城案不在於是否可以引用該法條，京華城可以引用該法條，但是引用之後證據不足。

再者，林洲民說，他個人堅決反對用韌性城市、智慧城市、宜居城市貢獻3個詞來取得容積獎勵，「那是虛幻的」，移花接木的形容詞，不是都市計畫或都市更新的專有名詞，京華城是很惡劣的案例，此例一出，未來大家都要比照辦理、要獎勵。

他說，京華城案所有公文都是負面意見，他沒有看過肯定意見，公務員「不是鼓掌通過的」，而是充滿無奈，京華城案申請要獎勵，是用「魚目混珠」方式，它明明就不是都更案，卻通篇用都更方式要獎勵。