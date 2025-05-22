公務員反對京華城「案子怎過的」 柯文哲反問林洲民：What happened？

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。林洲民證述後，柯文哲反問林「這個案子如果公務員都不贊成，案子是怎麼過的？」另外，他至今也想知道「What happened？到底發生什麼事？」

柯文哲陳述意見時，先和林洲民打招呼，「林洲民多年沒有看到你」，之後反問林，「我想問你，這個案子（京華城）如果公務員都不贊成，案子是怎麼過的？」

柯文哲指出，他絕非圖利、貪汙之人，也沒有針對京華城案下指示，「台智光案」還是被他擋下來的，北士科案也討論很久。他說，這個案子（指京華城案）很奇怪，「沒有人喊救命」。

柯文哲表示，他擔任市長第二任期，當時最重要的事情是Covid 19，一些較不重要的事務多是由副市長處理，他第二任期內京華城案從來沒有列管過，「對付新冠疫情就來不及了，還管京華城」，議員來講，他就是「應付應付」。

他說，他一直有一個疑問「公務員都反對，怎麼會走完程序」，如果是這樣，對中華民國是個危機，京華城案照程序走完2年後，卻跟他說有弊端，「我也是Shock」，他自己至今也想知道「What happened？到底發生什麼事？」

林洲民庭末則回應柯文哲「我也很想知道為什麼」，都發局前總工程司邵琇珮、時任都發局二科科長楊智盛都反對，法務局代表也反對，文件紀錄都看到了，為什麼還會過，「市長，我也想知道」。

他說，他在都發局任職4年，同仁等同於家人，他離開後當然也有接觸，他得到的訊息指出，都發局的現況惡劣到極點，很多同仁平調、降調，因為不想再扛責任。