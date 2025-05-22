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Andy老師向法院申請查帳成功 家寧今晚6時發表影片「公開真相」
知名YouTuber「Andy老師」王崇睿與前女友「家寧」的母親曾淑惠捲入公司財務糾紛，他質疑公司資金流向不明，曾多次要求查帳遭拒，新北地方法院日前裁定，由會計師檢查2人共同創辦「群海娛樂股份有限公司」帳目，但家寧昨在網路寫下「真相」兩字，今天將正面回應風波，引發外界關注。
知名YouTuber「Andy老師」王崇睿質疑公司資金流向不明，且多次要求查帳遭拒，新北地方法院日前裁定，選派會計師蔡家龍進行財務調查，檢查兩人共同創辦的「群海娛樂股份有限公司」，針對群海娛樂歷年財報、資金帳冊、資產清單與相關憑證進行全面檢查。法院同時命令，相關調查費用1500元由公司負擔。
依新北地院裁定書內容，王崇睿指出，他與家寧自2016年起開始合作經營YouTube頻道，2018年成立群海娛樂公司，個人持有25%股分並擔任董事，他說，公司自成立以來從未召開正式股東會或董事會，也未依法提供財報與盈餘分配等資料，曾多次提出查帳要求皆遭曾淑惠以「要信任女友的媽媽」等理由 阻擋，甚至2023年11月被解除董事職務。
百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy與家寧分手後撕破臉，鬧得沸沸揚揚。Andy指控家寧一家人分配收益不公，讓他「淨身出戶」，引發輿論一面倒支持。
不過，情勢出現逆轉，近日有友人爆料家寧其實手握Andy在交往期間不忠的證據，包含出入聲色場所與劈腿行為。家寧本月21日在社群預告，將於今天晚上6時在個人頻道「我們秘月期POPOO」發表影片，還寫下「真相」兩字，疑似將正面回應這起風波，引發外界關注。
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