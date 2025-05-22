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京華城案作證…林洲民與沈慶京的律師「聊起來了」 檢察官舉手異議

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城容積案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。威京集團主席沈慶京律師蘇振文詰問林時，題目多又長、林發揮專長解釋的時間更長，檢察官舉手異議「他們像在聊天」。

林洲民今依序接受檢察官、柯文哲、台北市議員應曉薇、都發局前局長黃景茂、沈慶京的律師詰問，而蘇振文鎖定沈慶京主張保有120284平方公尺的樓地板面積頻頻出招。

林洲民作證說，威京集團委託專業機構陳情，都發局必須收件作第一輪審查，審查後再向都委會報告，都發局對都委會是報告人，都委會審議時也要有法源依據。

蘇振文問林洲民因京華城座落在台北市的南松山，市府要推動南松山再生，如果商場做不起來會影響城市發展，因此，重建時保留原有120284平方公尺樓地板面積，是否也符合都市發展的原則？

林洲民表示，都市計畫講求的是公共空間的使用、而非樓地板，當年，前市長黃大洲給京華城保障120284平方公尺樓地板的條件，都發局於後來審查時不需要寫，寫了會對其他案子產生衝突。

林洲民為向蘇振文說明京華城案興建沿革，先請另名在庭都發局前局長黃景茂的律師許英傑幫忙拿麥克風、一會兒拿起紙與筆想以繪圖說明，蘇振文說，樓地板是黃大洲給的，現在被沒收沈慶京覺得委屈，蘇還說，陳情案經前市長郝龍斌、柯文哲10年沒有下文，再加上列舉監察院糾正函，提問全部鎖定樓地板面積。

林洲民回稱，京華城容積後來由392%回覆為560%時間算很快，他非常努力追進度，還補一句「人又不是我殺的」，由於蘇、林2人一來一往沒有停止跡象，主任檢察官林俊廷忽舉手異議「他們好像在聊天」，審判長江俊彥隨後也說，樓地板不是本案爭點，請律師控制詰問時間。

黃景茂的律師許英傑詰問林洲民，林表示，都市計畫法是母法，第24條不到100字，是最低標準的法律，適用時要配合各種輔助法條，實施者要有財務計畫、事業計畫，他看到京華城案以韌性、智慧、宜居城市爭取容獎，真是「我的老天爺啊！」，林說，如果京華城不是都更案，他不能接用這種方式處理。

台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
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台北地方法院持續審理京華城貪瀆案，今天上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京（圖）等人出庭應訊。記者許正宏／攝影
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台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。記者余承翰／攝影
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沈慶京 柯文哲 林洲民 律師 京華城案

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