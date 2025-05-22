詐團超囂張車手遍地開花 中壢警1周抓7名扣122萬元贓款

桃園市中壢警分局全力執行「斬手計畫」，針對詐騙集團提款車手持續強力掃蕩，於今年5月14日至21日一周內，查獲7名詐欺車手，共扣得逾122萬元贓款及金融卡、工作機等大量證物，成功阻斷詐騙金流，有效壓制詐團運作。

其中最引人注目的案件，發生在5月19日中午12時許，中壢派出所警員於轄內復興路執行「詐欺提領熱點巡邏勤務」時，機警發現1名24歲郭姓男子在超商內反覆操作提款機並低頭操弄手機，行徑詭異，劉員主動上前盤查時，對方拒絕配合且激烈反抗，當場與員警扭打，然劉員訓練有素，郭嫌當場被壓制在地，警方也查獲他身上65萬贓款及金融卡、工作機等證物。

中壢警分局長林鼎泰表示，近期多起詐欺提款案均因熱心民眾或計程車司機發現異狀主動通報，展現警方與社會大眾聯手打詐的成效。統計近一周共查獲7名車手、扣得不法金額高達122萬元，證物包含金融卡近50張、手機8支、讀卡機、筆電，另有查獲愷他命毒品等物。