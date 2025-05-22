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高雄男疑檢舉「大姊頭」販毒遭滅口 生前曾誣告老婆遭人押走

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

曾涉毒品案的高雄林姓男子疑檢舉涉販毒的「大姐頭」黃姓女子，本月7日被約出門，遭黃女夥人拘禁毆打遭人持刀刺殺致死後，棄屍屏東獅子鄉山區；據了解，死者林男交往複雜，因欠債為躲避還錢，曾請黃姓友人報警，誣告討債的2男將妻子押上車，住家也曾遭人開BB槍。

警方調查，43歲的林姓男子綽號「廟公」，遭43歲黃姓女子於5月7日凌晨以「處理毒品債務」為由，從家門外出上了一輛轎車後，慘遭包括黃女及其手下、同為毒品掛等人凌虐殺害，棄屍在屏東獅子山區。

據了解，死者林男交往背景複雜，綽號「廟公」，2023年9月間，林男因與同樣姓林的男子有債務糾紛，債主林男趁廟公不在家，持BB槍朝廟公住家玻璃窗戶射擊，造成窗戶玻璃破裂，廟公返家發現報警。

另柯姓和翁姓男子曾到林家催討債務，林男還不出錢，林男怕對方又再上門，於是和以師徒相稱的黃姓男子於2023年11月20日凌晨捏造妻子遭柯、翁2人持球棒強押上車之事，由黃男佯裝是住在林男家隔壁的鄰居打電話報警。

後警方查出並無林男所稱妻子遭人押走之事，全是林男為躲避債務，欲讓柯、翁二人受刑事追訴的誣告行為，案經檢方提起公訴；其中黃男涉案部分，一審判2月徒刑，緩刑2年。

黃姓女藥頭涉嫌設局將林姓男子凌虐殺害，和同夥將遺體棄屍屏東獅子山區；圖為警方搜山後，找到林男屍體。記者石秀華／翻攝
黃姓女藥頭涉嫌設局將林姓男子凌虐殺害，和同夥將遺體棄屍屏東獅子山區；圖為警方搜山後，找到林男屍體。記者石秀華／翻攝
黃姓女藥頭涉嫌設局將林姓男子凌虐殺害，和同夥將遺體棄屍屏東獅子山區；警方將黃女及其共犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
黃姓女藥頭涉嫌設局將林姓男子凌虐殺害，和同夥將遺體棄屍屏東獅子山區；警方將黃女及其共犯逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

毒品 妻子 債務

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