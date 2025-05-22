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男吸毒後癱軟遭丟包不治 隔天債主登門討債反被打傷

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮一名楊姓男子被人發現倒臥路邊，送醫後不治。警方勘驗懷疑死因不單純，擴大追查發現楊男疑與友相約吸毒過量失去意識遭丟包，2小時內火速逮捕涉案郭男；隔天又有案外案，4名男子不知楊已死亡登門討債，遭楊的兒子與朋友共9人持開山刀、棍棒等打傷還限制行動，警方獲報到楊家逮人，全部送辦。

據了解，43歲的楊姓男子有毒品前科，19日中午與47歲郭姓友人相約在郭男車上吸毒，但楊男疑似吸食過量突然失去意識，郭男擔心吸毒一事曝光，將楊丟在全祿街邊，駕車逃離現場，楊男不久被人發現，消防人員趕到將他送醫，仍告不治。

蘇澳警分局組成專案小組循線追查，火速在2小時內將郭姓男子逮捕到案，並在郭身上查獲海洛因、安非他命等，郭男坦言丟包，但強調當時楊男還有呼吸心跳，只是全身癱軟，對其餘案情都三緘其口，警方將郭依違反毒品危害防制條例、刑法遺棄致死罪嫌送辦。

未料，20日蘇澳警分局又接獲新北警方轉報，鎮內一處民宅有人遭到拘禁，一查地點正是楊男住處，立即派遣警力上門，救出張姓等4名被害人，現場還有血跡、棍棒等物品。

據了解，4名被害人與楊男有債務糾紛，不知道楊男已死，上門討債，楊男19歲的兒子不滿父親剛過世，竟遭追債，一時氣憤找來23歲簡姓友人等8人，將對方毒打一頓，還關進房間內拘禁，其中一名受害者拿出手機傳訊給朋友求救，全案才曝光。

警方在現場查獲開山刀、西瓜刀及棍棒等犯案工具，將楊男兒子等9名嫌犯帶回偵辦，依刑法私行拘禁、妨害秩序及傷害等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後其中6人各1萬元交保，另3人因是未成年少年，移送少年法庭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

郭姓男子見友人吸毒後全身癱軟，竟涉嫌將對方丟包在路邊。圖／民眾提供
郭姓男子見友人吸毒後全身癱軟，竟涉嫌將對方丟包在路邊。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳警方逮捕涉嫌打人並控制行動的楊姓嫌犯等9人。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳警方逮捕涉嫌打人並控制行動的楊姓嫌犯等9人。圖／民眾提供

蘇澳 毒品 吸毒

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