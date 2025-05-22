用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。林洲民直指以韌性城市貢獻、智慧城市貢獻、宜居城市貢獻3項名詞給予京華城容積獎勵是「荒謬、杜撰」，中華民國都市計畫史不能接受，更表示他有生之年不想再看到這3個詞。

檢察官詰問提示2020年10月27日京華城公告公展的簽呈，林洲民作證指出，當時副秘書長李德全簽呈意見意旨是如京華城公展通過，那台北市應該把相關計細部計畫當成通案，人人都可適用「韌性城市、智慧城市、宜居城市貢獻」獲取容積獎勵。

檢察官問林洲民離開都發局後，是否有人告訴他京華城取得20％容積獎勵的看法？林洲民回答，當然是有，因為他任職的4年至今，和局內同仁都還是朋友，但基於保護立場，他不會透露相關人等的姓名。

柯文哲律師鄭深元行反詰問時，提出市長室會議紀錄等文件，問柯文哲是否下達指示作成行政處分；林洲民說，他有參與那場會議，但會議中來不及表達都發局的意見，因為針對行政處分，大法官解釋已經講得非常清楚，京華城案是「法規性質」，而非行政處分處理，而威京集團主席沈慶京到他辦公室，他也是說本案不做行政處分，而是依都市計畫程序處理。

林洲民說，無論是柯文哲、時任副市長林欽榮，沒有任何人要求都發局針對京華城案做指示，都是他和局內同仁討論出來的「共識決」。

鄭深元再問京華城案是否可以申請容積獎勵、容積移轉？林洲民嘆了一口氣後表示，任何人都可以申請，陳情人當然可以自提，但重點是依法要提出財務計畫、事業計畫，「不是可以提，就一定會給」，且京華城容積獎勵，無論是局內同仁、外部委員，眾人「皆曰不可」。

林洲民強調，以韌性城市、智慧城市、宜居城市貢獻3項「荒謬、杜撰」方式給予容積獎勵，是中華民國都市計畫史不能接受的，他希望他有生之年不要再看到這3個名詞。

他說，京華城案只根據都市計畫法第24條申請容獎，而該法條可以給予容積獎勵，但取決於財務計畫、事業計畫是否被委員接受。