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柯文哲律師詰問提「大巨蛋」惹火他 林洲民怒嗆：我可以講3個小時！

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證，柯文哲委任律師詰問時提及「大巨蛋」案，引起林洲民不滿，怒指律師「非常惡劣」，表示要講大巨蛋案，他可以講3個小時。

林洲民作證時提及，他任職期間主持會議，若遇委員有不同意見，他會讓在場委員討論取得共識，直到他問「是否依修正決議通過」而沒有人舉手反對，才會宣布通過，是採「共識決」。

鄭深元問委員會應該是採「多數決」，但林洲民卻採共識決、一致決，並稱「你的大巨蛋案就是這樣被否決啊」；鄭深元話一出，引起林洲民不滿，情緒激動地用手指著鄭說，「你要講大巨蛋，我可以講3個小時」、「你講大巨蛋是非常惡劣的」、「我已經出了2本書在講大巨蛋的不對」。

鄭深元再說大巨蛋都市計畫沒有辦法通過，是因為有1個人反對；林洲民反問「你確定只有一個人嗎」，當時都有錄影存證，有80％委員不同意，最後離席抗議，「你真的要講大巨蛋，我陪你！」審判長江俊彥出言制止，才讓氣氛緩和。

台北地院上午由檢察官主詰問，柯文哲、台北市議員應曉薇委任律師行反詰問，下午預計2點開始由威京集團主席沈慶京、都發局前局長黃景茂的委任律師反詰問林洲民。

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。記者余承翰／攝影
台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。記者余承翰／攝影

林洲民 大巨蛋

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