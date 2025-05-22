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疑檢舉大姊頭販毒遭殺害棄屍 高警荷槍實彈逮行凶者

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

曾涉毒品案的高雄林姓男子疑檢舉女毒販，2周前被「大姐頭」黃姓女子約出門，不料遭黃女夥人拘禁毆打遭人持刀刺殺致死後，棄屍屏東獅子鄉山區。警方昨逮黃女等4人，並尋獲屍體，今天凌晨特勤荷槍實彈逮獲動手行凶的鄭男及其小弟，並續追其他共犯。

檢警今天下午3時30分許將相驗林男遺體，以釐清林男致命傷及確切死因。

據了解，黃女落網後，對於殺人棄屍的犯行極力撇清，是否由她主導涉殺害林男後棄屍屏東山區一事，她予以否認，甚至冷血說出「人死了，和我沒關係」的狡辯之詞，因所涉為殺人重罪，且有湮滅證據及串供之虞，昨深夜經橋頭地檢署檢察官向法院聲請羈押獲准；另共犯陳男請回， 潘、吳2人尚在開庭中。

由於有共犯指認動手殺害林男的是和黃女同為毒品掛的鄭姓男子（38歲），警方專案小組掌握鄭男落腳於楠梓區女友住處，今天凌晨派出荷槍實彈的保大特勤員警，破門攻堅逮捕鄭男，隨後也逮捕鄭的一名小弟；據查，鄭坦承動手殺人，將被依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方專案小組調查，綽號「果凍」的黃女（43歲）是高雄地區的中小型藥頭，活動於三民、鳳山一帶，但她不僅涉嫌販毒，去年才因吸毒遭逮，被驗出長期吸食安非他命，尿檢數值十分高，甚至過去也出入過勒戒所。

死者林姓男子（43歲）5月7日凌晨被黃女以「處理毒品債務」為由約出來談判，但黃女載到林男後，直驅楠梓一處汽車旅館，房內卻已有多名同夥等候，林男疑似才剛踏進房間，便遭到幾人控制行動展開凌虐整整5小時，隨後一行人又離開汽車旅館。

林男疑不堪凌虐還遭持刀放血，在數小時內便沒了氣息，黃女發現林男已死亡，再叫來幾名小弟，用租賃車把林男遺體載往屏東縣獅子鄉的山區挖洞埋屍，之後折返又把租賃車棄置於高雄市區一處停車場。

高雄市警方昨天在大社、鳳山區拘捕黃女及潘姓（36歲）、陳姓（27歲）、吳姓（36歲）3名男子，初步了解，黃女懷疑遇害的林姓男子（43歲）檢舉她涉嫌販毒，才設局約林男出門，涉嫌夥人殺害林並棄屍。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓女藥頭涉嫌設局將男子凌虐殺害，殺人後還叫來同夥將遺體棄屍屏東山區。記者巫鴻瑋／翻攝
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