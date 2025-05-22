漁工像狗一樣被拖出！船長今怒斥菲國「像索馬利亞海盜」

琉球籍漁船「昇漁豐」號19日遭到菲律賓公務船登檢並帶返菲國領海，所幸在相關單位交涉下，10個多小時後原船釋放。船長陳宗頓今日在東港漁港說明事情經過，他憤怒表示菲國「像索馬利亞海盜一樣」，他明明沒違規，卻遭菲方武力挾持。

陳宗頓說，當時半夜12點多他和船員都在睡覺，沒想到菲方人員12個人，忽然拿著長槍、短槍就登上船，將所有人都挾持押到甲板，並控制駕駛室把船開回菲律賓。當時外籍漁工都睡在船艙裡面，被菲方人員像狗一樣被拖出來，真的很不人道。

陳宗頓也怒斥「菲律賓人員像索馬利亞海盜一樣！」不但武力挾持，上船後還隨意拿船上的東西、漁獲，包括漁具、漁獲、物資等損失最少30萬元。家屬也表示，當下接到電話真的很擔心，完全不知如何是好，還好親朋好友有人脈幫忙連繫疏通，加上立委徐富癸幫忙，人船很快被釋放。

陳宗頓說，幾年前他曾差一點被菲律賓押走，所幸當時有海巡在周邊護漁，通知後趕到現場，菲船一看到海巡立刻跑走了。海巡護漁做得很好，但這兩年護漁頻率有下降，希望護漁工作能加強，讓漁民在海上作業有保障。

陳宗頓的女兒也發表書面說明，質疑菲國扣押的原因與正當性，他說，漁船並未進入巴丹群島24浬鄰接區，菲方卻仍強行扣押漁船，完全不合理也沒有正當理由。要求政府與相關單位徹查此事，並與菲國交涉，釐清真相。

他也質疑菲方違反2015年台菲漁業執法合作協議，包含避免使用暴力與不必要武力，且執法前應提前通報。不過這次事件菲國不僅沒有提前通報，還對我方漁民持槍威脅，已嚴重違反協定。