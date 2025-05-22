敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲京華城容積案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證。林說，任內曾處理威京集團陳情，也以備忘錄向其時柯市長報告，柯在居住正義論壇致詞曾說過「京華城一放手就差100億」，巨大差價任何人都了解。

上午庭審由檢察官陳思荔詰問林洲民。林稱，京華城容積案經3任市長陳水扁、郝龍斌、柯文哲，是都發局重要業務，柯任內創設晨會制，平均二、三十人與會，京華城案他定時會向柯報告，2017年8月22日另以備忘錄交給柯、當時的副市長林欽榮。

林洲民說，都市計畫涉及專業議題，作為局長，他可以接受560%容積率，就威京集團主席沈慶京要求永久保留120284平方公尺樓地板，有跟沈提出解釋，指取得120284平方公尺樓地板是1991年的計畫「現在並沒有保不保留的問題」。

林洲民表示，京華城球體建築的2棟建物2000年蓋完，沈慶京的要求都發局討論了3年，柯文哲每次必定出席都發局的「居住正義」論壇；2017年4月26日論壇有討論到京華城案，柯對論壇所有議案的態度，即如是公共議題，就該拿出來討論。

林洲民說，柯文哲當天在論壇致詞說「京華城一放手就差100億」，至於柯為何知道價差？林洲民說，他不知道柯如何知道的，不過，560%與678%的容積率差距很大「任何人都應該會知道吧！」

檢察官追問京華城案與都市更新的關聯，林洲民表示，京華城2021年拆除時，距適用都市更新條例還有10年，依都市計畫法自提方案市府確有前例，但必須有非常完整的計畫，他曾與沈慶京通過電話，也邀沈參與論壇，但威京派林青先生代表發言，林青的立場清楚，就是要保存120284平方公尺的樓地板面積。

檢方再提示市府2017年5月3日的晨會紀錄詰問林洲民，林說，2016年7月6日都發局曾發函內政部詢問容積率可否逕依行政處分來處理，內政部的函覆是應依「法制」處理非「行政」處分，包括他與2位副局長、總工程司討論後，也認為「要一步一步來」才是。

林證稱，他2018年底卸職，有印象威京集團那一年有陳情「有人陳情市府就要處理」，至於有無向柯文哲報告京華城不適用都更條例，已不太記得。

林洲民說，他卸職後看見京華城以「類都更」方案藉韌性城市、智慧城市、宜居城市換取容積，是不對的行為，「那些只是形容詞、而不是專業名詞！」、「容積率每1平方公尺都要計算清楚」。

林洲民說，他身兼都委會的主委，與委員們的看法都一樣「形容詞絕對不能魚目混珠去換成容積率」、「這樣的算法我個人無法接受！」林還說「絕、對、不、可、能」。

林說，都發局是1000多人的局處，政策不是他一人的意志能夠決定，2024年9月接受檢廉調查時，他已離開市府2年，當辦案人員拿十幾份的公文給他看時，他仔細看了一個小時，連牆上時鐘滴滴答答的聲音都聽得到。