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柯文哲「敵性證人」出庭！林洲民今為京華城容積案作證

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城容積率弊案，今傳喚台北市都市發展局前局長林洲民出庭作證，接受檢辯詰問，合議庭並提解民眾黨前主席柯文哲等在押被告出庭。林洲民偵查中數度出庭，對柯作出不利供述，屬柯的「敵性證人」。

今天提解出庭的被告包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，法官也傳喚台北市前副市長彭振聲、台北市都市發展局前局長黃景茂到庭詰問證人。

林洲民對京華城容積率爭議曾說，京華城當年爭取容積率560%時，他曾提醒柯文哲若照應曉薇質詢放水恐涉嫌圖利，後續陳情案的發展他並不了解，對於柯是否知情為圖利？「相信大家心中都有清楚答案」。

林洲民2016年起多次在議會答覆應曉薇的質詢，主張京華城須含西北角一起開發才有560%容積率，不過，這個基地從未整體開發。

林洲民也曾表示，他2018年12月25日離開台北市政府，京華城案歷經3名前市長是都發局業務的重中之重，都發局處理此案「當然須定時向市長報告」、「印象中向柯文哲提出建言柯都知道」。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市都市發展局前局長林洲民。圖／聯合報系資料照片
台北市都市發展局前局長林洲民。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 林洲民

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