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獨／蛇蠍女藥頭涉殺人棄屍 冷血一句話撇清罪行仍遭押

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市林姓男子因與鳳山一名人稱「果凍」的黃姓女藥頭有毒品債務糾紛，竟慘遭設局擄走凌虐殺害，黃女遭逮後還極力撇清罪行，撂話「人死了和我沒關係」，不過因涉殺人罪嫌重大，晚間經橋頭地檢署向橋頭地院聲押獲准。

林姓男子（43歲）2周前的5月7日凌晨被黃女（43歲）以要處理毒品債務為由約出來談判，但黃女載到林男後，直驅楠梓一處汽車旅館，房內卻已有多名同夥等候，林男疑似才剛踏進房間，便遭到幾人控制行動展開凌虐整整5小時，直到5小時後黃女便又離開汽車旅館。

林男疑不堪凌虐還遭持刀放血，在數小時內便沒了氣息，黃女再叫來幾名小弟，用租賃車把林男遺體載往屏東縣獅子鄉的山區棄屍，之後折返又把租賃車棄置於高雄市區一處停車場。

據了解，綽號「果凍」的黃女是高雄地區的中小型藥頭，活動於三民、鳳山一帶，但她不僅涉嫌販毒，去年才因吸毒遭逮，被驗出長期吸食安非他命，尿檢數值十分高，甚至過去也出入過勒戒所。

林男7日失蹤後一星期，林男的妻子14日才察覺事態嚴重報警，警方循線在21日凌晨，分別在高雄鳳山、大社等地拘捕黃女，以及涉案的潘姓（36歲）、陳姓（27歲）、吳姓（36歲）等3名共犯，不過警方掌握仍有4名共犯在逃。

黃女落網後，對於殺人棄屍的犯行極力撇清，對於是否主導涉殺害林男後棄屍屏東山區一事，她甚至冷血說出「人死了，和我沒關係」，不過因涉犯殺人罪嫌重大，有湮滅證據及串供之虞，21日晚間遭檢方聲押獲准。

黃姓女藥頭涉嫌設局將男子凌虐殺害，殺人後還叫來同夥將遺體棄屍屏東山區。記者巫鴻瑋／翻攝
黃姓女藥頭涉嫌設局將男子凌虐殺害，殺人後還叫來同夥將遺體棄屍屏東山區。記者巫鴻瑋／翻攝

殺人 棄屍 屏東縣

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