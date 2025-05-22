被疑檢舉大姐頭販毒 男遭殺害 4嫌落網

高雄林姓男子失蹤2周，警方查出他遭殺害棄屍，逮捕涉案男女。記者林保光／翻攝 曾涉毒品案的高雄林姓男子疑檢舉女毒販，2周前被「大姐頭」黃姓女子約出門，不料遭黃女夥人拘禁毆打，其中有人拿刀刺殺他致死，棄屍屏東縣獅子鄉山區。警方昨天逮捕黃女等4人，並尋獲屍體，依殺人罪嫌查辦，並追查行凶共犯。

高雄市警方昨天在大社、鳳山區拘捕黃姓女子（43歲），以及潘姓（36歲）、陳姓（27歲）、吳姓（36歲）3名男子，初步了解，黃女懷疑遇害的林姓男子（43歲）檢舉她涉嫌販毒，才設局約林男出門，涉嫌夥人殺害林並棄屍。

據了解，黃女5月7日凌晨5時，駕車到楠梓區載林男到某汽車旅館，黃女的多名同夥見林男進房間，立即控制林的行動並圍毆，有人持刀殺林男，林男流血不止。

約5小時後，黃女借他人證件租借共享汽車，載林男到橋頭區某汽車旅館停車場，約潘姓、陳姓和吳姓3男子共商處理林男，由潘男等人駕車載走林男，後來林男死亡，便將屍體運往屏東獅子鄉山區棄屍。

林妻因林男外出一周沒回家也聯絡不到人，5月14日向楠梓警分局報案協尋。警方調閱監錄系統，掌握林男搭1輛轎車出門，但下落成謎。

正好鳳山警分局查緝毒品案，獲悉黃女疑有毒品糾紛，可能與林男失蹤有關，才查出林男被載上共享汽車，昨在鳳山區一處停車場尋獲該車，鑑識出車內有血跡反應，懷疑林男遇害。警方成立專案小組追查全案，找到不知情的租車人，才查出黃女涉案。

警方拘捕黃女、潘男、陳男、吳男4人到案，初步查出黃女懷疑林男檢舉她販毒，才藉故約林男出門，涉嫌夥人殺害林男，棄屍枋山山區。

昨下午4時，檢警帶黃女等人赴獅子鄉山區找到林男屍體，橋頭地檢署今天相驗查死因。全案依殺人罪嫌查辦，並繼續追查其他涉案共犯及行凶者。