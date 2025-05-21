吸毒暴斃遭荒郊埋屍竹縣山區 檢警挖屍揭真相

曾遭10次通緝的苗栗毒犯田炯宏，其租屋處發生吳姓男子暴斃事件，為掩蓋毒品犯罪事實，田男竟與女友吳女及王姓毒犯共同將屍體埋於新竹縣山區。然而，事後王男向友人提及此事，意外被偵辦毒品案件的彰化刑大得知，新竹地檢署隨即行動，依王男供詞挖出埋屍地點，全案真相大白。新竹地院依遺棄屍體罪判王男與吳女，田男則由國民法官另案審理。

檢警調查，前年10月17日，吳男至田男位於苗栗縣的租屋處休息，19日凌晨卻被發現暴斃。田男因本身吸毒且疑似將毒品轉讓給吳男，擔心報警後暴露毒品犯罪，遂與吳女計畫荒郊埋屍。

田男與吳女先在新竹縣竹北市購買兩把鐵鏟，當晚前往王男住處商議處理方式，三人隨即合力將屍體搬上田男車輛，於隔天凌晨3點，開車至新竹縣關西鎮南新里燥坑山區，由吳女警戒把風，田男與王男挖洞掩埋屍體。

案發後，王男將此事透露給至少兩人，彰化刑大科偵隊在追查毒品案時，意外從藥腳口中得知此事，並立即通報新竹地檢署主任檢察官邱志平指揮偵辦。檢方迅速借提毒品勒戒中且有詐欺、搶奪、毒品前科的的王男，根據其供詞找到埋屍地點，於去年5月30日挖出吳男遺體，全案曝光。

新竹地院法官指出，王男與吳女以挖洞埋屍的方式遺棄死者，顯然無視對死者應有的尊重，致使家屬無法安葬並撫慰傷痛，且妨礙檢警追查死因，行為應予嚴厲譴責。法官依遺棄屍體罪判處王男徒刑10月、吳女6月。