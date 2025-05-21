快訊

三峽車禍重傷者傳好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩定

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑檢舉女毒販 高雄男遭設局殺害棄屍山區

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

曾涉毒品案的高雄林姓男子，疑與鳳山毒販發生毒品交易糾紛，2周前被「大姐頭」黃姓女子約出門，不料，遭黃女夥人拘禁毆打，其中有人拿刀刺殺他致死。這伙人將林棄屍屏東獅子鄉，警方今天尋獲屍體，深入查辦全案。

警方今天凌晨零時至下午4時，分別在高雄市大社區、鳳山區，拘捕黃姓女子（43歲）及潘姓（36歲）、陳姓（27歲）、吳姓（36歲）等3男子到案。初步了解，黃女懷疑遇害的林姓男子（43歲）檢舉她涉嫌販毒，才設局約林男出門，涉嫌夥人殺害林並棄屍。

 據了解，黃女藉故約林男出門，5月7日凌晨5時，黃女開豐田轎車去高雄市楠梓區載林男，到楠梓某汽車旅館，旅館內已有黃女的多名同夥在房間，林男進房間立即被控制行動，遭拘禁毆打，其中有人持刀殺林男，林男因而流血不止，但未被送醫。

約5小時後，黃女借他人證件租借共享汽車，載林男到橋頭區某汽車旅館停車場，約潘姓、陳姓和吳姓3男子碰面，疑共商如何處理林男，也沒將林男送醫，而由潘男等人開共享汽車載走林男，後來見林男死亡，便將屍體運往屏東獅子鄉山區棄屍。

直到5月14日，林妻見林男外出1周沒回家，也聯絡不到人，向楠梓警分局報案協尋，稱丈夫不曾有過多日未聯繫狀況，擔心有生命之虞。

警方調閱相關監錄系統，掌握林男搭1輛豐田轎車出門，但下落成謎，即啟動緊急協尋進行調查。

正好鳳山警分局查緝毒品案，獲悉黃女疑有毒品糾紛，警方聯手追查，查出林男後來被人開共享汽車載到橋頭某汽車旅館，追查共享汽車下落，昨天在鳳山區自由路與澄清路口附近的停車場，尋獲共享汽車，鑑識出車內有血跡反應，懷疑林男遇害，成立專案小組追查全案，找到不知情的租車人，才確認黃女涉案。

今天凌晨零40分許，警方在高雄鳳山、大社地區等地拘捕黃女、潘男、陳男、吳男等4人到案，查出黃女懷疑林男檢舉她販毒，便藉故約林男出門，涉嫌夥人殺害林男，棄屍獅子鄉山區。今天下午4時，赴獅子鄉找到林男屍體，橋頭地檢署訂明天相驗。全案依殺人罪嫌查辦，並繼續追查其他涉案共犯及行凶者。

高雄林姓男子遭設局約出門，失蹤2周，警方查出他遭殺害棄屍，逮捕涉案男女。記者林保光／翻攝
高雄林姓男子遭設局約出門，失蹤2周，警方查出他遭殺害棄屍，逮捕涉案男女。記者林保光／翻攝
高雄林姓男子遭設局約出門，失蹤2周，警方查出他遭殺害棄屍，檢警今天到屏東獅子鄉山區找到屍體。記者林保光／翻攝
高雄林姓男子遭設局約出門，失蹤2周，警方查出他遭殺害棄屍，檢警今天到屏東獅子鄉山區找到屍體。記者林保光／翻攝

毒品 棄屍 共享汽車

延伸閱讀

高雄男疑毒品糾紛遭虐殺棄屍屏東山區 檢警赴現場勘驗遺體

疑毒品糾紛殺人棄屍 高雄警逮捕3男1女

台東知本山區金針花搶先開 履歷認證好看又好吃

總預算刪減高雄補助款51億 邱議瑩：藍白懲罰人民

相關新聞

高雄男疑毒品糾紛遭虐殺棄屍屏東山區 檢警赴現場勘驗遺體

高雄市一名44歲林姓男子疑因毒品交易糾紛，慘遭販毒友人擄走，林男因無法交出錢財，遭到4名嫌犯凌虐，還失手將人殺害，嫌犯等...

吸毒暴斃遭荒郊埋屍竹縣山區 檢警挖屍揭真相

曾遭10次通緝的苗栗毒犯田炯宏，其租屋處發生吳姓男子暴斃事件，為掩蓋毒品犯罪事實，田男竟與女友吳女及王姓毒犯共同將屍體埋...

影／疑檢舉女毒販 高雄男遭設局殺害棄屍山區

曾涉毒品案的高雄林姓男子，疑與鳳山毒販發生毒品交易糾紛，2周前被「大姐頭」黃姓女子約出門，不料，遭黃女夥人拘禁毆打，其中...

疑毒品糾紛殺人棄屍 高雄警逮捕3男1女

高雄市黃姓女子5月7日約林姓男子外出，竟與潘姓男子等同夥，將林拘禁汽車旅館，連手毆打，竟持刀涉嫌刺殺林致死，將林男棄屍屏...

王文洋桃色風暴 學生妹這步棋下錯了？兩性專家：4千萬掰掰

74歲的宏仁集團總裁王文洋，近日再傳桃色風波，一位宋姓女子自稱大學時被他包養產子，如今孩子已經5歲，想要認祖歸宗卻遭拒，引發外界熱議。對此，兩性專家欣西亞今（21日）在臉書評論此事，認為宋女對王文洋施壓，很有可能弄巧成拙，直接讓「4千萬掰掰！」

南投鄉間查獲地下工廠 私菸、私酒全是科技與狠活

南投縣警局接獲情資，在竹山鎮、名間鄉查獲製造假菸、私酒工廠，除了查扣大批不明私菸、私酒外，全是科技與狠活，更是摻入酒精、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。