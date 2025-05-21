影／疑檢舉女毒販 高雄男遭設局殺害棄屍山區

曾涉毒品案的高雄林姓男子，疑與鳳山毒販發生毒品交易糾紛，2周前被「大姐頭」黃姓女子約出門，不料，遭黃女夥人拘禁毆打，其中有人拿刀刺殺他致死。這伙人將林棄屍屏東獅子鄉，警方今天尋獲屍體，深入查辦全案。

警方今天凌晨零時至下午4時，分別在高雄市大社區、鳳山區，拘捕黃姓女子（43歲）及潘姓（36歲）、陳姓（27歲）、吳姓（36歲）等3男子到案。初步了解，黃女懷疑遇害的林姓男子（43歲）檢舉她涉嫌販毒，才設局約林男出門，涉嫌夥人殺害林並棄屍。

據了解，黃女藉故約林男出門，5月7日凌晨5時，黃女開豐田轎車去高雄市楠梓區載林男，到楠梓某汽車旅館，旅館內已有黃女的多名同夥在房間，林男進房間立即被控制行動，遭拘禁毆打，其中有人持刀殺林男，林男因而流血不止，但未被送醫。

約5小時後，黃女借他人證件租借共享汽車，載林男到橋頭區某汽車旅館停車場，約潘姓、陳姓和吳姓3男子碰面，疑共商如何處理林男，也沒將林男送醫，而由潘男等人開共享汽車載走林男，後來見林男死亡，便將屍體運往屏東獅子鄉山區棄屍。

直到5月14日，林妻見林男外出1周沒回家，也聯絡不到人，向楠梓警分局報案協尋，稱丈夫不曾有過多日未聯繫狀況，擔心有生命之虞。

警方調閱相關監錄系統，掌握林男搭1輛豐田轎車出門，但下落成謎，即啟動緊急協尋進行調查。

正好鳳山警分局查緝毒品案，獲悉黃女疑有毒品糾紛，警方聯手追查，查出林男後來被人開共享汽車載到橋頭某汽車旅館，追查共享汽車下落，昨天在鳳山區自由路與澄清路口附近的停車場，尋獲共享汽車，鑑識出車內有血跡反應，懷疑林男遇害，成立專案小組追查全案，找到不知情的租車人，才確認黃女涉案。