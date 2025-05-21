高雄男疑毒品糾紛遭虐殺棄屍屏東山區 檢警赴現場勘驗遺體

高雄市一名44歲林姓男子疑因毒品交易糾紛，慘遭販毒友人擄走，林男因無法交出錢財，遭到4名嫌犯凌虐，還失手將人殺害，嫌犯等人眼見出人命，竟乾脆直接把林男的遺體載到屏東縣獅子鄉的山區棄屍，檢警今才尋獲遺體，正在現場勘驗中。

據了解，犯下殺人棄屍的4名嫌犯，都是與死者林男相識的友人，分別是43歲黃姓女子、36歲潘姓男子、36歲吳姓男子及27歲陳姓男子，疑似因為黃女與林男間有毒品交易糾紛，林男才會遭幾人擄走凌虐。

黃女先是在7日約林男出來，但林男現身後，潘男等人就把林男載往楠梓的汽車旅館，幾人疑似直接在房間內對林男實施凌虐，後更持刀將人殺害，因擔心事跡敗露，林男被幾人扛上車後，直接載往屏東棄屍。

因林男失蹤多日，林男妻子直到14日才報警，警方循線追查到黃女等人，今天才在鳳山、大社等地將4名涉嫌殺人棄屍的嫌犯逮捕，並且掌握到棄屍地點，在獅子鄉的一處山區發現林男遺體。