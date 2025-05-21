南投鄉間查獲地下工廠 私菸、私酒全是科技與狠活

南投縣警局接獲情資，在竹山鎮、名間鄉查獲製造假菸、私酒工廠，除了查扣大批不明私菸、私酒外，全是科技與狠活，更是摻入酒精、香精等不明添加物，提醒民眾不要購買來路不明的菸酒，以免影響健康。

南投縣刑警大隊科偵隊、偵二隊接獲情資，南投縣竹山鎮及名間鄉有製造私菸酒地下工廠，嫌犯在偏僻山區倉庫及工寮偽裝為茶葉及水果加工廠非法製作，尤其倉庫隱身在郊區不易察覺，且車輛人員可正常出入，躲避查緝，透過管道流入市面販售，牟取暴利，縣警局成立專案小組，會同南投縣政府私劣菸酒查緝小組，全面掃蕩。

警方日前在竹山鎮東鄉路查獲辜姓男子製作私菸，查獲菸絲5202公斤，可製成私菸37萬1570包、紙菸計150大盒，每盒200支，可包裝1500包香菸，總計37萬3070包，當場扣押捲菸機1台、捲菸紙100盒、切絲機1台、酒精1桶、香精1桶及噴霧器。

另在名間鄉員集路查獲彭姓男子製造私酒，查扣柚子露半成品1千公升計51桶、柚子露半成品1萬公升4桶、梅子酒及藥酒半成品等。依菸酒管理法規定，未經許可產製私菸、私酒，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，但現值超過100萬元者，處1倍以上5倍以下罰鍰，最高以1000萬元為限，警方查獲私菸部分，估算現值為1492萬2800元，罰鍰達1000萬元。

南投縣警局長謝宗宏表示，私菸、私酒製作環境簡陋，更隨意添加不明添加物以增強香味或口感，對民眾健康帶來極大風險，非法菸酒流通更造成國家稅收流失。警方呼籲民眾，若發現違規菸酒，立即撥打110或南投縣政府檢舉專線049-2243741檢舉。

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