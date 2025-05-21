後座有男人喊「不要動」 嘉市女車主驚逃報警

嘉義市有名女車主凌晨到停車場取車，剛上車後座竟傳來陌生男子喊「不要動！」，女車主花容失色驚逃報警，男子也被嚇得遁逃；警方鎖定追緝可疑男子，他竟涉嫌開車衝撞，警方開3槍打中車胎，嫌犯仍逃走，昨天中午警方循線將涉案蕭男逮捕到案，依竊盜、妨害公務、偽造文書及毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，本月18日凌晨女子下班到停車場取車，剛上車不久，後座竟然出現陌生男子聲音「不要動！」，女子嚇得尖叫打開車門倉皇逃離立即報警，男子也被女子的反應嚇得奪出車門遁逃。

不過，警方經由停車場監視系統，迅速鎖定年約45歲蕭姓男子涉有重嫌，隔天清晨在嘉義市博愛陸橋一帶發現蕭男及其車輛，且懸掛偽造車牌，形跡可疑，上前攔查，車內蕭嫌為逃避查緝，竟倒車衝撞員警，警方當場開槍示警並擊中車輛前輪。蕭嫌仍駕車逃入北香湖公園停車場後棄車逃逸，並另竊取機車、變造車牌作為交通工具，躲避追緝。

隔日中午警方在嘉義縣民雄地區超商查獲騎乘變造車牌機車的蕭嫌，並當場在其身上起獲安非他命毒品及吸食器等違禁物品。全案依竊盜、妨害公務、偽造文書及毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方呼籲，使用車輛離開時，務必拔除鑰匙並上鎖，保護自己勿成為宵小的做案標的，若發現可疑人物或異常情況，應立即通報警方。

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