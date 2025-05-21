18歲男糖尿病還吸「喪屍煙彈」 撞路人殘忍輾過慘死再押2月

台中18歲白姓男子吸食「喵喵」、「喪屍煙彈（依托咪酯）」等毒品開車上路，撞上葉姓行人後還殘忍踩油門輾過對方，害葉男在車底翻滾數圈、手臂變形慘死，白落網被收押、依殺人罪嫌起訴；法院以他未認罪、避重就輕，裁定再羈押2月。

檢警調查，白男沒有駕照，2024年10月26日在桃園市殯葬管理所附近吸食摻有第三級毒品K他命的香菸，還開1輛租來的黑色BMW車回台中太平區住處，隔天27日清晨5點多在家又吸食俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮咖啡包、外號「喪屍煙彈」同為第三級毒品的依托咪酯。

白隨後毒駕到北屯區大連路、民俗公園找朋友在吸食喵喵毒品，上午9點多開車回家途中經北屯路240巷、三光一街108巷口時，從後撞擊前方的葉姓行人，釀葉整個人彈飛上擋風玻璃再重摔在地。

葉男沒有停車，反而踩油門向前駛離，導致葉男滾入車盤底下遭輾壓，甚至在車盤底下翻滾多次，造成顏面撕裂、口鼻出血，左手、胸壁甚至變形，全身重傷慘死。葉闖禍後肇逃，上午9點20分又在太原路3段、環中東路3段交叉口自撞號誌箱才落網。

葉男犯後遭聲押獲准，台中地檢根據監視器畫面、驗尿等，認為他犯嫌明確，且撞人又輾過的行為，顯有殺人「不確定故意」，今年2月偵結依殺人、公共危險等罪嫌起訴他。

台中地院指出，白男坦承殺人以外犯行，僅爭執主觀上是否有殺人不確定故意，但他肇逃的事實在初始接受偵查並為如實所述，而有飾詞僥倖、避重就輕心態。

法院說，白男少年時期所犯事件雖有如期向少年保護官報到，但他這是涉案是國民法官參與審判案件，兩者程序、罪責並非可相提並論，就算他有糖尿病，但這也非不利他逃亡的身體健康因素，仍認有逃亡之虞，裁定自5月26日起延長羈押2月。