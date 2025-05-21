影／販毒判6年藏同好家繼續賣 神龕塞毒品「與神同行」仍遭逮

張姓男子販毒被判刑6年拒不報到，藏匿於史姓男子郊區偏僻民宅，與史繼續吸毒、販毒；兩人將毒品藏匿於史的住家私人神壇的神龕內，史更直接睡在神桌下看管毒品，與神同行，試圖藉神力庇佑其犯行。但兩人仍遭台南市刑大清晨出擊，一舉逮捕歸案。

台南市刑事警察大隊日前逮捕多名吸食安非他命、愷他命等毒品嫌疑人，為杜絕毒品犯罪、向上溯源，警方透過吸毒涉案人指證，鎖定35歲張姓男子與29歲史姓男子，查出張因販毒案遭判刑6年，但他遲遲不至台南地檢署報到執行，南檢去年12月25日發布通緝。

警方調查，史姓男子提供自己台南市仁德區郊區民宅住處供張藏匿居住，憑藉地處偏僻特性，讓警察難以找上，以便兩人持續吸食新興毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）；且兩人持有大量安非他命、愷他命、咖啡包、煙彈等毒品，持續在偏僻民宅販賣毒品。

刑大毒緝中心專案小組前往民宅埋伏蒐證發現，兩人將毒品藏匿於私人神壇的神龕上，試圖藉神力庇佑被避免被外人或警方發現吸毒、販毒犯行；史更將房間提供給張居住，自己睡在神明桌下，就近保護毒品同時祈求神明保佑。

警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，在掌握兩人毒品交易事證及使用交通工具，見時機成熟，聲請拘票及搜索票於上月22日執行搜索；刑大專案小組與特勤人員聯手破門而入，於清晨展開攻堅行動，當時兩名嫌犯正處於昏睡狀態，對突如其來的行動毫無察覺。

警方順利將二人制伏，過程順利，兩嫌睡夢中被捕驚醒，當場露出錯愕神情；警方在神龕內查扣毒品安非他命3包（總毛重164.4公克）、愷他命2包（總毛重90.67公克）、毒品咖啡包7包（總毛重29.06公克）、不明菸彈1顆（毛重5.42公克）及子彈、彈頭、彈殼各1顆等證物。

據了解，查扣毒品市價約為安非他命164.4公克*2000元為328800元，愷他命90.67公克*1500為136005元，咖啡包7包為2800元，菸彈1顆為2500元，總計市價約47萬0105元。

由於現場起出子彈，警方追查兩人是否持有槍支，懷疑史姓男子有改造槍支，但史否認犯行，聲稱是已丟棄水溝的玩具槍，警方將持續追查；當天兩人解送至台南地檢署後，張姓男子直接發監執行入獄，檢方也將史姓男子聲請羈押禁見獲准。

刑大專案小組持續追查毒品來源與流向，全案卷證前天依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，函送台南地檢署；刑大大隊長李宏倫呼籲，染上毒癮傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。

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