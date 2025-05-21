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高雄分屍案 3婦發死亡證明

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片
高雄老翁張介宗涉嫌殺人分屍案，檢警曾押解他回前鎮住處，重建凶案現場，大批鑑識人員進行採證，檢方針對受害婦人，已發出死亡證明書。本報資料照片
高雄七十三歲老翁張介宗涉嫌殺害三名婦人後分屍，警方陸續打撈遇害婦人破碎屍塊，經法醫密集採驗，檢方認為婦人遇害事證已鞏固，近日已發出死亡證明書，讓家屬領回遺體。因張介宗偵查階段羈押期將滿，預計最快六月六日前可偵查終結。

檢警調查，張介宗被控於去年十一月廿九日、今年一月十七日、二月二日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人、在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將三人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊前半個月，僅撈到趙林姓婦人及張姓婦人身體組織，直到二月廿六日，高雄港碼頭保全發現海上漂浮球狀物，報警打撈後，發現包藏一顆頭顱，比對ＤＮＡ後，證實為張嫌黃姓兄嫂無誤，至此三名婦人確定遇害。

張介宗屋內雖採驗到三名死亡婦人血跡，但他口風很緊，檢警多次借提問訊都難以攻破心防，經法醫密集採驗，比對屍塊刀痕及張介宗公寓內查扣的疑似凶器，讓張嫌的犯罪事證更加鞏固。

近期法醫已完成採驗報告，並交由檢方確認，由於三名死者最後消失於張嫌住處，檢察官認為遇害事證已鞏固，近日已開出死亡證明書，並讓家屬領回遺體，讓家屬可辦理後事。

張介宗自二月六日起被逮後收押至今，因偵查階段羈押期將滿，預估雄檢最快六月六日前可以偵查終結。

高雄市 殺人 分屍案

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