影／偽基站車手狂發釣魚簡訊 西門町衝撞拒捕刑警鳴槍逮人

警方日前發現北部有詐團專以行動基地台持續針對人潮寄送詐騙簡訊，經分析過濾，今午在西門町商圈鎖定涉案車輛，圍捕時遭衝撞拒捕，對空鳴槍1發後逮捕駕駛陳姓男子，帶返偵辦中。

警方表示，165反詐騙中心日前陸續獲報，雙北市接連有民眾遭詐騙釣魚簡訊誘騙，導致個資外洩、信用卡遭盜刷，台北地檢署檢察官指揮刑事警察局電信偵查大隊、台北市刑警大隊偵七隊、中正二分局偵查隊展開偵辦，發現是有詐騙集團成員利用行動詐欺基地台，持續針對雙北人潮密集處發送釣魚簡訊行騙。

專案小組發現，該行動基地台近日才沿新北市蘆洲、三重等地各商圈移動，今轉往台北市西門町商圈一帶，經分析過濾、積極比對，今午1時許終於鎖定涉案車輛，優勢警力在萬華區成都路上當街圍捕該車。

未料，32歲陳姓男子駕駛小貨車，見員警表明身分仍拒捕，立即將半開的車窗關上，持續操作手機疑似在滅證，隨後更倒車衝撞拒捕，現場員警見狀持警棍破窗，並對空鳴槍1發制止，陳男才軟化就逮。

據悉，「行動詐欺基地台」是詐欺機房人員將基地台設定好、設置在一般車輛中，由行動基地台跳接訊號，用以製造斷點、規避查緝；雖然與常見的「面交取款車手」不同，但在警界，行動基地台駕駛也被視為「車手」。