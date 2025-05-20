快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

影／偽基站車手狂發釣魚簡訊 西門町衝撞拒捕刑警鳴槍逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

警方日前發現北部有詐團專以行動基地台持續針對人潮寄送詐騙簡訊，經分析過濾，今午在西門町商圈鎖定涉案車輛，圍捕時遭衝撞拒捕，對空鳴槍1發後逮捕駕駛陳姓男子，帶返偵辦中。

警方表示，165反詐騙中心日前陸續獲報，雙北市接連有民眾遭詐騙釣魚簡訊誘騙，導致個資外洩、信用卡遭盜刷，台北地檢署檢察官指揮刑事警察局電信偵查大隊、台北市刑警大隊偵七隊、中正二分局偵查隊展開偵辦，發現是有詐騙集團成員利用行動詐欺基地台，持續針對雙北人潮密集處發送釣魚簡訊行騙。

專案小組發現，該行動基地台近日才沿新北市蘆洲、三重等地各商圈移動，今轉往台北市西門町商圈一帶，經分析過濾、積極比對，今午1時許終於鎖定涉案車輛，優勢警力在萬華區成都路上當街圍捕該車。

未料，32歲陳姓男子駕駛小貨車，見員警表明身分仍拒捕，立即將半開的車窗關上，持續操作手機疑似在滅證，隨後更倒車衝撞拒捕，現場員警見狀持警棍破窗，並對空鳴槍1發制止，陳男才軟化就逮。

據悉，「行動詐欺基地台」是詐欺機房人員將基地台設定好、設置在一般車輛中，由行動基地台跳接訊號，用以製造斷點、規避查緝；雖然與常見的「面交取款車手」不同，但在警界，行動基地台駕駛也被視為「車手」。

警方表示，逮捕過程中，有3名員警因破窗時遭玻璃碎片割傷，所幸無大礙；全案帶回陳男偵辦，查扣手機1支、貨車1輛、車上的電子設備1批等證物，詢後將依詐欺罪嫌送辦，將擴大追查幕後集團共犯。

165反詐騙中心日前陸續獲報，雙北市接連有民眾遭詐騙釣魚簡訊誘騙，導致個資外洩、信用卡遭盜刷。記者李隆揆／翻攝
165反詐騙中心日前陸續獲報，雙北市接連有民眾遭詐騙釣魚簡訊誘騙，導致個資外洩、信用卡遭盜刷。記者李隆揆／翻攝
警方查扣手機1支、貨車1輛、車上的電子設備1批等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣手機1支、貨車1輛、車上的電子設備1批等證物。記者李隆揆／翻攝

警察 詐騙集團 詐欺 西門町 基地台

延伸閱讀

西門町員警對空鳴槍 攔下行動詐欺基地台逮1嫌

不只出現在西門町！「日本天團成員」櫻井翔專訪總統賴清德

女子西門町持剪刀恐嚇路人 萬華警追查中

巨型保險套「精」現西門町！喜和「洨保貝」交換第一次

相關新聞

影／偽基站車手狂發釣魚簡訊 西門町衝撞拒捕刑警鳴槍逮人

警方日前發現北部有詐團專以行動基地台持續針對人潮寄送詐騙簡訊，經分析過濾，今午在西門町商圈鎖定涉案車輛，圍捕時遭衝撞拒捕...

西門町員警對空鳴槍 攔下行動詐欺基地台逮1嫌

30多歲陳姓男子今天駕駛行動詐欺基地台車輛行經北市西門町商圈，見警方上前逮人一度企圖衝撞。現場員警立即對空鳴槍示警，隨即...

詐臺雅已故董座50億元 明拍賣愛馬仕、LV硬箱塔、2千萬DIOR耳環套組

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭詐騙逾50億元，台北地檢署今年2月二波搜索約談主嫌女子羅佩雯，訊後聲押獲准。羅女將不法所得購買...

無聲報案QR Code抓詐騙建功卻遭破壞 警巡重貼撞見詐團

台南警方最近提供「無聲報案 QR Code」，要讓超商店員、民眾在看到疑似詐騙時能快速低調報警，不過有警方在超商貼的QR...

詐騙面交警趁勢逮人 他辯稱「為愛淪車手」尚未領分毫

邱姓女子遭假投資詐騙百萬，家人發現異狀報警處理，又見詐團再度傳訊邀約面交30萬元加碼投資，台北市警方將計就計當場逮人，車...

桃警赴健保署開講 聚焦防範個資外洩與詐騙應對實務

為全面提升第一線人員資安防護力，衛生福利部中央健康保險署政風室於本(5)月16日，特別邀請桃園市警察局犯罪預防科專員梁仲銘及刑事警察大隊專員蕭尉哲，於北區業務組舉辦專題講座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。