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遭毆反揮刀刺2人重傷 法官認下手毫不猶豫以殺人未遂重判

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

越南籍阮姓失聯移工與2名同事發生糾紛，阮男遭毆打時竟持刀將二人刺成重傷，新竹地院法官發現阮男揮刀刺向余男腹部1刀後，2秒後隨即刺向陳男腹部，「動作極為精準、快速，下手毫不猶豫」，認定有殺人動機，最後依殺人未遂罪判刑。

法官調查，110年4月1日入境工作的阮男，當年11月8日行方不明，經通報為失聯移工。去年8月8日晚間在其雇主位於新竹縣員工宿舍1樓與同事聚會時，因同事余男認為他對雇主不禮貌而有衝突。雙方相約於凌晨1時討論，又發生爭執。經同事在一旁阻止，眾人進而發生拉扯，余、陳二人開始徒手毆打阮男。

阮男為了防衛，從褲子後方口袋取出預先藏放的刀，分別揮刀猝然刺向余、陳腹部各1刀，隨即逃離現場，致余男胸腹部穿刺傷與心臟、肝臟與橫膈膜損傷；陳男腹部穿刺傷、肝臟撕裂傷第一級及腹腔出血、左上肢撕裂傷共3公分、左後背撕裂傷共1.5公分，均經緊急送醫治療始倖免於難。

對此，阮男則矢口否認殺人未遂犯行，辯稱是因對方先打他，他怕被打死，只是自衛，只是想讓余、陳兩人痛，讓他們不要再打他，如果他想要殺人的話，會繼續留在現場多刺幾刀。

法官勘驗現場監視器畫面，阮男持刀刺向余男腹部方向1刀後，2秒後隨即刺向陳男，動作極為精準、快速，下手毫不猶豫，對這兩人戳刺部位亦近相同，顯見有意識地朝兩人腹部戳刺。

法官審酌阮男固基於防衛才殺人，但逾越正當防衛必要程度，造成2人受重傷送醫救治始倖免於難，對2人危害甚深，不宜輕縱；最後依殺人未遂罪判刑4年6月，並於執行後驅逐出境。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

殺人未遂 失聯移工 同事

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