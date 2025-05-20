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又見毒駕！新北男拒檢高速衝撞警員 林口警開槍逮2嫌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口警方昨天深夜11時許巡邏行經林口區時，發現1輛黑色轎車未開大燈，攔查時該車拒檢還衝撞警方加速逃逸。警員尾隨並朝該車左前輪開了1槍終於將該車攔下，逮捕42歲李姓駕駛、44歲乘客沈男還查獲海洛因，詢後依毒品罪嫌送辦。

據了解，林口分局林口派出所警員昨天深夜11時許，巡邏行經林口區仁愛路與四維街口時，發現1輛黑色轎車大燈未開啟，警員於是上前示意該車停車受檢，不料該車竟拒檢還衝撞警車隨後逃逸。

警員立即尾隨並通報攔截圍捕，追捕過程中在林口區新寮路上朝該車左前輪開了1槍，但該車仍持續高速竄逃，警方最後在林口區仁愛路一段46號順利將該車攔下，並將車上42歲李姓駕駛及44歲沈姓乘客拉下車逮捕。

李男被逮時供稱要開車去寵物店，但神情明顯恍惚，警方懷疑李男涉嫌毒駕，隨後在車上查獲海洛因2小包、梅片2個等毒品，李、沈兩人互相推稱毒品非其所有，警方詢後將李男依公共危險、毒品罪移送新北地檢偵辦，沈男則依毒品罪送辦，另針對李男毒品來源持續向上溯源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方朝李男車輛左前輪開了一槍。記者黃子騰／翻攝
警方朝李男車輛左前輪開了一槍。記者黃子騰／翻攝
警方在車上查獲海洛因及梅片等毒品。記者黃子騰／翻攝
警方在車上查獲海洛因及梅片等毒品。記者黃子騰／翻攝
警方將李男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將李男拉下車逮捕。記者黃子騰／翻攝

毒品 林口

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