屏東漁船被菲律賓公務船登檢帶返菲國 海巡艦隊分署這樣說

屏東琉球籍漁船「昇漁豐號」（CT3-5476）昨天在台菲重疊海域遭菲律賓漁業暨水產資源局登檢帶返菲國。海巡署獲報後立即派遣台菲海域巡弋任務的「旗津艦」前往應處，並透過外交手段與菲方進行聯繫，該船於當日下午獲釋返航。

海巡署艦隊分署說，昨天上午9時許接獲農業部漁業署通報，指稱琉球籍「昇漁豐號」漁船昨天凌晨0時許，鵝鑾鼻東南方91浬海域作業時，遭菲律賓漁業暨水產資源局登檢帶返菲國BOSCO港查察。

海巡署獲報後，立即派遣台菲海域巡弋任務之「旗津艦」前往應處。昨天下午1時許，經海巡署積極會同各單位協調聯繫，菲國釋放「昇漁豐號」漁船，及船上1名台籍、4名印尼籍船員，均未遭裁罰及扣押，並由「旗津艦」與「昇漁豐號」在我國護魚南界線會合，確認人船均安。

據了解，「昇漁豐號」的船長對海巡人員表示，無需進一步協助，「旗津艦」則繼續在台菲海域執行護漁任務。