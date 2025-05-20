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南投農夫染上海洛因成販毒藥頭 台中刑大翻牆抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣謝姓男子務農，因染上海洛因毒品後，被上游藥頭吸收，從事販毒不法，台中市刑大五隊去年間獲報後，年底時收網抓人，因謝住處圍牆有1.5公尺高，警方翻牆進入屋內抓人，發現謝正在吸毒，人贓俱獲，查扣市價約2萬多元毒品，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大五隊在去年9月間溯源毒品案件，發現綽號「阿喜」的謝姓男子（61歲）有毒品、竊盜前科，是毒品上手，平時在南投縣務農為生，因染上海洛因成癮後，被藥頭吸收，從事販毒不法，謝都與藥腳以手機通訊APP與聯繫，約定在偏僻的鄉間小路進行毒品交易，以規避查緝。

檢警在去年底完成蒐證後，前往抓人，不過因謝男住家圍牆將近1.5公尺高，警方為避免行動時打草驚蛇致毒品遭湮滅，直接翻越圍牆入屋搜索，發現謝男正在施用毒品，處於恍神狀態。

檢警查扣販毒聯絡用手機、海洛因3包（重共3.82公克）、安非他命4包（重9公克）、電子磅秤1臺、吸食器、注射針筒等贓證物，毒品市價約2萬多元，訊後將謝男及6名藥腳移送南投地檢署法辦，檢方聲押謝獲准，近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，海洛因、安非他命為管制第一、二級毒品，嚴重影響健康，請民眾珍惜生命，遠離毒品，切勿因一時好奇以身試法、試毒。

南投縣謝姓男子務農，染上毒癮後成為藥頭，檢警去年底收網抓人，查扣市價約2萬多元毒品。記者陳宏睿／翻攝
南投縣謝姓男子務農，染上毒癮後成為藥頭，檢警去年底收網抓人，查扣市價約2萬多元毒品。記者陳宏睿／翻攝
南投縣謝姓男子務農，染上毒癮後成為藥頭，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
南投縣謝姓男子務農，染上毒癮後成為藥頭，檢警去年底收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

海洛因 毒品 南投縣

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