高雄連續分屍案偵查收尾 3婦人確定遇害..已發死亡證明

高雄老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人，警方陸續在前鎮運河、高雄港碼頭打撈遇害婦人屍塊，確認3人遇害，經法醫密集採檢，檢方認為婦人遇害事證已鞏固，近日發出死亡證明書，並讓家屬領回遺體。張介宗偵查階段羈押期將滿，預計最快6月6日前可以偵查終結。

檢警調查，張介宗被控於去年11月29日、今年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠。

警方打撈屍塊半個月，僅撈到趙林姓婦人及張姓婦人身體組織，兄嫂張黃姓婦人的屍塊及3人頭顱始終下落不明。

直到2月26日，似乎「冥冥中有安排」，一顆頭顱被內褲包裹浮出高雄港26號碼頭，警方比對DNA後27日證實為張嫌兄嫂無誤，確認這3名進到張介宗「分屍公寓」未再出來的婦人遇害，也讓檢警拼湊張嫌的犯罪事證更加鞏固。

由於張介宗始終未吐露殺人動機，檢警只能依據他屋內採集到的血跡證據、凶器及打撈到的屍塊重複比對，經法醫密集採檢，陸續將鑑定報告製作完成，檢方認為婦人遇害事證已鞏固，近日發出死亡證明書，並讓家屬領回遺體，讓家屬辦理後事。