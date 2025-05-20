柯文哲不知京華城容積涉貪汙圖利？苗博雅今天出庭作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯聲稱對容積率事不知情，檢方聲傳喚台北市議員苗博雅證據調查，獲合議庭准許，苗今天出庭作證；苗的證詞預計不利於柯，柯文哲的辯護人及相關被告如何詰問苗，有待觀察。

檢方偵查期間，苗博雅曾公開表示，京華城容積案柯文哲任內曾蓋4個關鍵章，利用特權開特例給京華城，從相關公文發現，法院關上京華城容積大門，柯市府卻替開窗，公文就是開窗過程等。

苗博雅還稱，柯文哲按照監察院的第一次糾正給了京華城560%容積率，後來京華城不滿足於560%，為了爭取678%而對台北市政府提行政訴訟；2020年3月19日，京華城透過市民陳情，後續柯文哲蓋「辛」章，首長同樣要擔負行政與法律責任。