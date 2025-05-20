「陪老闆睡前聊天」打工變包養！週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

宏仁集團總裁王文洋近日爆出桃色風波。圖／聯合報系資料照片

74歲的宏仁集團總裁王文洋，近日再傳桃色風波，一位宋姓女子自稱大學時被他包養產子，如今孩子已經5歲，想要認祖歸宗卻遭拒，因此和王文洋對簿公堂討公道。

根據《鏡週刊》報導，宋女表示，約五、六年前一名許姓男子在網路上看到她照片約她見面，問她是否有性經驗，她說沒有，男子告訴她「我老闆年紀大，喜歡妳這種的」，希望宋女去陪老闆喝酒聊天幫助入睡，宋女也答應。

不久許姓男子就來電，說帶宋女去見老闆，她被帶去台北101附近的一間豪宅，還被強迫關掉手機檢查，她在房內見到了一位白髮蒼蒼的老先生，當時她並不知道對方身分，老先生帶她走上旋轉內梯上2樓，房門推開就是主臥，裡面有一張大床，矮櫃上還擺了老先生全家福。

根據《鏡週刊》報導，宋女稱進入臥房，老先生立刻要她脫掉衣服，接著「無套」發生性關係，女子當天就被奪去初夜並落紅，老先生知道她是處女非常開心，當場給了她2疊千元鈔票共20萬元，並交代她去浴室沖洗，之後請佣人叫計程車送她回家。過一陣子，女子又接到未顯示號碼電話，老先生指示她再到信義區豪宅，兩人又無戴套發生性關係，這次老先生只給她十萬元。

根據《鏡週刊》報導，宋女稱第一次見面，她並沒認出老先生是誰，是之後混熟了王文洋自爆身分，鏡週刊也查出許姓男子是某電視台前高層。女子詳述發生關係的臥室極簡布置、有雕像藝術品、還有王文洋全家福照片。浴室裝潢也很特別，有面牆，上面貼滿嬰兒照片磁磚。