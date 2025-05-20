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曾涉88會館 高階警官黃建榮涉討債糾紛遭約談

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟李奕昕／台北報導

警政署專門委員黃建榮涉討債遭北檢搜索約談到案。記者張宏業／攝影
警政署專門委員黃建榮涉討債遭北檢搜索約談到案。記者張宏業／攝影

警政署專門委員黃建榮被控以女性友人林秋宜名義，借款一千萬元給民間女子開餐廳，卻要求提早清償借款、支付高額利息，並在餐廳逼迫女子簽下本票；調查局台北市調查處認為借款來源可疑，昨搜索約談黃建榮、林秋宜到案，依恐嚇等罪移送台北地檢署複訊。

黃建榮原是刑事局副局長，因與警政署政風室前主任黃錦秋多次出入洗錢業者郭哲敏、涂誠文管理的「八八會館」及「睿森銀樓」招待所，接受不當飲宴，遭記過調警政署專門委員，如今再傳涉恐嚇、強制罪。

據調查，黃建榮與林秋宜私交甚篤，二○二二年一名林秋宜女性友人想在台北市金華街開設中餐廳，因有資金需求，透過林秋宜結識黃建榮，商借一千萬元投資款，黃建榮透過林秋宜名義出借資金，雙方協議只借一年，附帶利息清償。

二○二三年「八八會館」案爆發，黃建榮急欲將資金拿回，要求該女子縮短借款時程，但利率不能改變，女子疑拿不出錢，黃建榮涉單獨赴餐廳「債務協商」，表明自己是刑事局高官，警告對方，女子心生畏懼，簽下本票。

調查局調閱餐廳監視器，確定黃建榮曾與被害人一對一談判，黃建榮為何有如此龐大現金借款，經逐一清查金流，資金轉匯相當複雜，是否涉及財產來源不明罪，昨搜索扣押手機與相關帳戶過濾。

警政署昨表示，黃建榮疑涉投資債務糾紛，涉犯恐嚇、強制等案件，警政署發現後主動報北檢指揮偵辦。

郭哲敏 調查局

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