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明日之星涉共諜 海巡署金馬澎分署勤指主任莊宗輝收押
海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，涉違反國安法及洩密等罪嫌，十四日被金門地方法院裁定羈押；海巡署昨發布新聞，莊記兩大過免職，追究相關人員考核監督不周責任。
莊宗輝曾任金門第九海巡分隊長，去年底晉升，被視為「明日之星」，他遭收押當天，金馬澎分署即將其調離現職並解除主管職務，隔日召開考績會議，依重大情節一次記兩大過。
據了解， 莊宗輝是金門人，他在海巡隊任內，主要承辦接觸兩岸海務，專門處理大陸漁船、抽砂船與兩岸偕同執法等業務，與對岸有密集接觸。
有海巡同事說，莊在隊部很「靠勢」，急於表現，官變大之後，行事作風「很殺」，還喜歡拉幫結派，跟幾位談得來的朋友籌組「四人幫」；到分署裡面後平步青雲，很受長官喜愛，晉升很快。
不過也有同事指莊和人相處不錯，常相約打球；當地媒體普遍則認為莊很低調，鮮少人對他有印象。
海巡署副署長謝慶欽昨指出，此案是由海巡署與檢調機關聯合偵辦，內部已啟動調查。他表示，海巡署將全面強化人員考核制度，落實法紀教育與廉政觀念，防範類似情事再次發生。
海巡署也呼籲外界理性看待，尊重司法程序，對於違法行為絕不包庇，將秉持「毋枉毋縱」原則，持續整頓紀律與提升廉潔治理，重建社會大眾對海巡體系的信任。
國民黨立委陳玉珍認為「應該再往上查」，她說，過去總統府、民進黨立委辦公室都出現過，都應該整體調查才知影響到哪邊，不能只是一直抓下面低階層的，大案子都不辦。
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