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原不採納！虐童可判死 鄭銘謙改口研議中

聯合報／ 記者蔣永佑李成蔭黃婉婷／台北報導

13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，遭法務部回應不予採納，法務部長鄭銘謙昨在立法院改口表示，虐童行為更周延的法律保護，法務部正在研議中。記者陳正興／攝影
13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，遭法務部回應不予採納，法務部長鄭銘謙昨在立法院改口表示，虐童行為更周延的法律保護，法務部正在研議中。記者陳正興／攝影

剴剴案民怨沸騰，十三萬名網友在公共政策網路參與平台提議，調高虐童者刑度至無期徒刑或死刑且不得假釋，法務部第一時間回應不予採納，部長鄭銘謙昨在立法院改口，表示虐童行為人神共憤、天理難容，正研議更周延法律保護。

鄭說，當初法務部態度是著重法律現狀說明，對於惡意凌虐兒少致死，他認為現行法律最重已可用殺人論罪。有些凌虐未必故意，對應主刑已經很清楚，單純凌虐致死現在最重就是無期徒刑。

國民黨立委羅智強王鴻薇、葉元之等人昨在司法及法制委員會中關心法務部態度；鄭銘謙說，任何法律都可滾動式檢討，請各界多給一些時間，法務部會盡快做處理。

羅智強認為，剴剴案犯行令人髮指，他與國民黨團已提案修法，將凌虐兒童致死罪改為最高可判處死刑，符合罪刑相當原則；另外也要修刑法，讓觸犯虐童致死罪被判有期徒刑者不得假釋。

鄭銘謙說，法務部已提案殺人和殺人未遂等重大暴力犯罪，被判十年以上徒刑者不得假釋；因有些虐童個案可能是單純凌虐，有些可能嚴重到殺人程度，這部分法制上能不能更周延，部內正在研議。

吳宗憲認為，法規不能一成不變，廿二日將開公聽會，討論國民黨團版虐童修法草案，其中包含可處死刑、無期徒刑不得假釋規定，也請法務部別再空談比例原則作推諉之詞。

他說，目前刑法明定強盜若致人於死，即便沒殺人犯意，也可處死刑，那麼持續施虐、導致幼童死亡惡行，也應足以判死刑；若孩童連喊「救命」都做不到，犯行惡劣、泯滅人性，就應受最高刑罰。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，黨團現已提出六部法案研修，以及五大面向、十七個政策配套，盼為兒少權益補破網；針對刑法凌虐兒童致死傷罪的修正，民進黨團尊重社會各界討論。

鄭銘謙 羅智強 王鴻薇 民進黨 國民黨 吳思瑤 吳宗憲 剴剴案

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