新型「奶茶煙」竟成學生間送禮選擇 議員憂內含毒品

成分不明的新型電子煙「奶茶煙」流竄校園，新北市議員李倩萍今質詢指，這類電子煙可網上購買，甚至有學生拿來當交換禮物，憂心內含毒品成分。新北衛生局長陳潤秋說，會從邊境、網路及實體店面加強取締，新北教育局長張明文也說，今已通令各校加強管理，一發現會立即送衛生局。

李倩萍質詢指出，新型電子煙「奶茶煙」流竄校園，網購一個才190元，還有同學拿來當交換禮物，且樣態多元，有些號稱可吹出彩虹煙、可抽6000口，甚至聽聞有學生被吸收在校內販賣奶茶煙，對學生危害嚴重，要求教育局、衛生局及警察局要重視。

李倩萍指出，奶茶煙成分不明、來源不明，無法界定是不是毒品，憂心奶茶煙變成學童接觸毒品第一階段，要求市府擬定因應計畫。議員周雅玲也疾呼市府守護孩子們的健康，議員黃淑君則說，不只奶茶煙，不一樣的毒品、化學食品，都會以吸引學童的方式，比如軟糖流竄市面，盼市府加強宣導補強。市議員陳儀君則說，除教育局加強宣導外，衛生局也應加強執法取締電子煙。

陳潤秋說，很多販售電子煙的業者在境外罰不到，若在網路上查到，可以要求電商平台下架，同時跟平台要登載的業者，開罰業者20萬起跳、開罰平台40萬起跳，但網路一直持續上架，很多網站檢核機制不強，常見賣家被封號就換號，只能繼續稽查，目前只能從邊境、實體店面及網路稽查三方向一起查。

教育局長張明文指出，今日向全市所有學校通令電子煙新樣態，也會正式發函公文請校園加強管理，只要找到的話馬上送衛生局，由於校園不能吸電子煙，但擔心學童在家吸食電子煙養成習慣，所以也會跟家長宣導注意。

警察局長廖訓誠則說，目前沒有查到該類電子煙含毒品，將加強網路巡查及校園宣導，防止新興毒品以各種方式偽裝販售。 成分不明的新型電子煙「奶茶煙」流竄校園。記者劉懿萱／攝影 新北警察局長廖訓誠、衛生局長陳潤秋、教育局長張明文今備詢。記者劉懿萱／攝影 成分不明的新型電子煙「奶茶煙」流竄校園，新北市議員李倩萍今質詢指，這類電子煙可網上購買，甚至有學生拿來當交換禮物，憂心內含毒品成分。記者劉懿萱／攝影

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