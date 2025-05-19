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陸父子、「山東凱哥」連續橡皮艇成功登台？ 海巡署：雷達難辨小目標

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

大陸籍宋姓父子被查獲駕橡皮艇在桃園市觀音海水浴場沙灘上岸，自稱「山東凱哥」陸籍男子又上網宣稱駕橡皮艇登陸桃園大園風力發電機岸際。海巡署今表示，雷達難分辨小型目標，希望建置岸海監偵系統，並從重處罰偷渡犯。

海巡署副署長謝慶欽說，上網購買橡皮艇再買舷外機安裝，此模式一般在金門及馬祖，但近期本島數量激增，不排除是大陸認知作戰及灰帶襲擾。

他表示，雷達對橡皮艇等小型目標難分辨，海巡署在本島主要目標是越界漁船、民兵船、科研船、公務船、海警船等，至於在外離島，因距離太近，重點是防制小型目標，布設紅外線熱顯像儀搭配雷達，大小兼顧。

他指出，在金門、馬祖用紅外線熱顯像儀搭配雷達，可偵獲橡皮艇偷渡案，常發生大陸人士游泳偷渡，人體更不容易用雷達偵獲，也是用紅外線熱顯像儀偵獲，紅外線熱顯像儀可24小時監控及熱感應，希望推廣到台灣本島。

他說，需建置高科技岸海監偵系統，希望不會再漏接任何偷渡案，大小兼顧，因經費龐大，每座紅外線熱顯像儀5千至6千萬元，環島智慧型岸際監控系統也要1千至2千萬元，希望爭取特別預算。

依出入國及移民法第74條，未經許可入國，處5年以下徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第10條，未經許可進入台灣，亦同。

謝慶欽說，歷次當場逮獲的偷渡犯，均僅被判最多8個月徒刑，有的甚至更短，只有易科罰金為主，發揮效果有限，希望從重處罰，發揮嚇阻效果。

自稱「山東凱哥」大陸籍男子在抖音上傳影片，宣稱本月15日從福建省駕駛動力橡皮艇登陸桃園市海岸。圖／取自Ｘ影片
自稱「山東凱哥」大陸籍男子在抖音上傳影片，宣稱本月15日從福建省駕駛動力橡皮艇登陸桃園市海岸。圖／取自Ｘ影片
自稱「山東凱哥」大陸籍男子在抖音上傳影片，宣稱本月15日從福建省駕駛動力橡皮艇登陸桃園市海岸，海巡署副署長謝慶欽今開記者會說明。圖／翻攝自YouTube海巡署影音頻道
自稱「山東凱哥」大陸籍男子在抖音上傳影片，宣稱本月15日從福建省駕駛動力橡皮艇登陸桃園市海岸，海巡署副署長謝慶欽今開記者會說明。圖／翻攝自YouTube海巡署影音頻道

海巡署 桃園 偷渡

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