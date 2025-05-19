基隆毒犯台中租工廠煉毒 刑事局出動2千萬裝甲車攻堅

基隆市甘姓男子已被通緝，甘與黃男在一年多前在台中太平租賃工廠，購買化學原料後，提煉K他命，以每公斤300萬元至400萬元價格販售，刑事局中打二隊去年底獲報後，出動造價2000萬元的G2輪式裝甲車，衝撞工廠鐵門攻堅，查獲二人，檢方聲押獲准，近日起訴，移審台中地院接押。

刑事局中打二隊在去年10月間獲報，有毒犯在太平區租賃工廠，從事製毒不法，經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市太平、大雅警分局、桃園市平鎮警分局、保三總隊第一大隊、保一總隊維安特勤隊等單位合辦。

檢警調查，基隆市甘姓男子（27歲）已涉毒品案被法院判刑5年確定，甘發監未到，遭檢方發布通緝，甘躲在台中太平，委由黃男（34歲）向房東以每月10萬元租金，租賃太平區一處百坪廠房，由甘負責提煉K他命，而黃則負責駕駛車輛跑腿，使用的貨車懸掛偽造車牌，以躲避查緝。

檢警在去年底接獲情資，二人準備在耶誕節前後，需求旺盛之際，大舉出貨，因此安排全台唯一一輛造價2000萬元的「Lenco Bearcat G2輪式裝甲車」，懸掛破門器材後，攻入工廠內，查獲甘等二人，查扣市價約35萬元K他命成品，以及鹽酸、氨水等化學原料、製毒器具。

全案警詢後依毒品罪將二人送辦，甘男解送執行歸案，黃男則被檢方聲押獲准，全案近日偵結起訴二人，移審法院後，院方裁定黃接押。

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