聽新聞
0:00 / 0:00
基隆毒犯台中租工廠煉毒 刑事局出動2千萬裝甲車攻堅
基隆市甘姓男子已被通緝，甘與黃男在一年多前在台中太平租賃工廠，購買化學原料後，提煉K他命，以每公斤300萬元至400萬元價格販售，刑事局中打二隊去年底獲報後，出動造價2000萬元的G2輪式裝甲車，衝撞工廠鐵門攻堅，查獲二人，檢方聲押獲准，近日起訴，移審台中地院接押。
刑事局中打二隊在去年10月間獲報，有毒犯在太平區租賃工廠，從事製毒不法，經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市太平、大雅警分局、桃園市平鎮警分局、保三總隊第一大隊、保一總隊維安特勤隊等單位合辦。
檢警調查，基隆市甘姓男子（27歲）已涉毒品案被法院判刑5年確定，甘發監未到，遭檢方發布通緝，甘躲在台中太平，委由黃男（34歲）向房東以每月10萬元租金，租賃太平區一處百坪廠房，由甘負責提煉K他命，而黃則負責駕駛車輛跑腿，使用的貨車懸掛偽造車牌，以躲避查緝。
檢警在去年底接獲情資，二人準備在耶誕節前後，需求旺盛之際，大舉出貨，因此安排全台唯一一輛造價2000萬元的「Lenco Bearcat G2輪式裝甲車」，懸掛破門器材後，攻入工廠內，查獲甘等二人，查扣市價約35萬元K他命成品，以及鹽酸、氨水等化學原料、製毒器具。
全案警詢後依毒品罪將二人送辦，甘男解送執行歸案，黃男則被檢方聲押獲准，全案近日偵結起訴二人，移審法院後，院方裁定黃接押。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言