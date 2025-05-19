快訊

證實林昶佐將出任駐芬蘭代表 林佳龍：總合外交需多元人才

拜登罹癌／早期幾乎無症狀！高齡男性殺手「攝護腺癌」多吃2類食物有助預防

台股小跌57.36點開出 台積電一度觸990元

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆毒犯台中租工廠煉毒 刑事局出動2千萬裝甲車攻堅

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

基隆市甘姓男子已被通緝，甘與黃男在一年多前在台中太平租賃工廠，購買化學原料後，提煉K他命，以每公斤300萬元至400萬元價格販售，刑事局中打二隊去年底獲報後，出動造價2000萬元的G2輪式裝甲車，衝撞工廠鐵門攻堅，查獲二人，檢方聲押獲准，近日起訴，移審台中地院接押。

刑事局中打二隊在去年10月間獲報，有毒犯在太平區租賃工廠，從事製毒不法，經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市太平、大雅警分局、桃園市平鎮警分局、保三總隊第一大隊、保一總隊維安特勤隊等單位合辦。

檢警調查，基隆市甘姓男子（27歲）已涉毒品案被法院判刑5年確定，甘發監未到，遭檢方發布通緝，甘躲在台中太平，委由黃男（34歲）向房東以每月10萬元租金，租賃太平區一處百坪廠房，由甘負責提煉K他命，而黃則負責駕駛車輛跑腿，使用的貨車懸掛偽造車牌，以躲避查緝。

檢警在去年底接獲情資，二人準備在耶誕節前後，需求旺盛之際，大舉出貨，因此安排全台唯一一輛造價2000萬元的「Lenco Bearcat G2輪式裝甲車」，懸掛破門器材後，攻入工廠內，查獲甘等二人，查扣市價約35萬元K他命成品，以及鹽酸、氨水等化學原料、製毒器具。

全案警詢後依毒品罪將二人送辦，甘男解送執行歸案，黃男則被檢方聲押獲准，全案近日偵結起訴二人，移審法院後，院方裁定黃接押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，歹徒使用貨車懸掛假車牌。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，歹徒使用貨車懸掛假車牌。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底出動G2輪式裝甲車攻堅破門。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底出動G2輪式裝甲車攻堅破門。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，查扣市價35萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，查扣市價35萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，刑事局中打今展示查扣證物。記者陳宏睿／攝影
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，刑事局中打今展示查扣證物。記者陳宏睿／攝影
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底出動G2輪式裝甲車攻堅破門。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底出動G2輪式裝甲車攻堅破門。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，查扣毒品、製毒工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
基隆市甘姓男子等人在台中市租賃工廠，提煉K他命，檢警去年底攻堅抓人，查扣毒品、製毒工具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

通緝 裝甲車 毒犯 毒品 基隆

延伸閱讀

關稅休兵期大拉貨 陸輸美貨櫃劇增港口塞爆

幫寵物攝影比賽投票LINE遭盜用 刑事局：升級15.4以上版本搶回帳號

影／基隆16歲少年無照雙載 過彎自撞分隔島 驚險瞬間曝光

新店第二國民運動中心選在榮工廠？體育局：尚未定案

相關新聞

基隆毒犯台中租工廠煉毒 刑事局出動2千萬裝甲車攻堅

基隆市甘姓男子已被通緝，甘與黃男在一年多前在台中太平租賃工廠，購買化學原料後，提煉K他命，以每公斤300萬元至400萬元...

星期評論／保護令流程僵化 虐殺悲劇何時休

基隆45歲簡男不滿分居的妻子提離婚，酒後涉嫌以枕頭悶死5歲幼兒，無辜孩子成為父母紛爭的出氣筒，事發在等待核發保護令空窗期...

陸男囂張自拍聲稱駕駛橡皮艇登陸桃園 海巡署：釐清中

大陸山東一名自稱「山東凱哥」的網民，今（18）日在X平台上發布兩段影片，聲稱自己駕駛動力橡皮艇自大陸長樂機場沙灘下水，花...

屏東酒吧槍擊案！為20萬債務竟朝債主胸口開槍 嫌犯遭收押

31歲陳姓男子欠42歲洪姓男子20萬元遲未還錢，兩人16日相約在屏東市某家酒吧店協商，過程中發生激烈口角衝突，陳男竟拿出...

北市信義新光三越A8館命案 園藝工人陳屍4樓戶外區屍僵

台北市信義區新光三越A8館的園藝工人52歲徐姓男子，今中午近12時被工作人員發現倒臥4樓戶外區，警方獲報到場檢視已死亡且...

新光三越A8戶外區驚傳工人身亡 被發現時已屍僵

新光三越信義A8館今日中午傳出一名承包商男性工人陳屍在4樓戶外區，警消獲報到場時，男子已明顯死亡，呈現屍僵狀態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。