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星期評論／保護令流程僵化 虐殺悲劇何時休

聯合報／ 本報記者游明煌

基隆簡姓男子(中)不滿妻子提離婚，遷怒悶死5歲兒子，15日被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。 圖／聯合報系資料照片
基隆簡姓男子(中)不滿妻子提離婚，遷怒悶死5歲兒子，15日被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。 圖／聯合報系資料照片

基隆45歲簡男不滿分居的妻子提離婚，酒後涉嫌以枕頭悶死5歲幼兒，無辜孩子成為父母紛爭的出氣筒，事發在等待核發保護令空窗期，未能及早預判風險，顯得輕忽。要避免憾事重演就要正視問題，應縮短保護令行政流程、突破僵化制度，守護兒童安全是最基本保障。

孩子個個是寶，本月10日民團發起「終結兒虐，陪你長大」集會，隔幾天基隆又發生虐殺兒童不幸事件，保護令為何保護不到5歲男童？警政、社福、法院、親友，每個環節都不是局外人。

剴剴案的施虐者來自保母，基隆5歲童的小生命是斷送在親父手中，連妻子也難察覺隱藏背後的暴力相向，釀虐殺悲劇。

夫妻間不論發生什麼糾紛，都不該讓無辜小孩陪葬，明明已聲請通常保護令，為何警政、社福及司法系統的安全防護網會漏接？各單位都出面說明依法處理的流程，但缺乏統合、效率，將心比心的作為有精進空間。

防家暴分緊急、通常、暫時3種保護令，面對施暴者可能毆妻、虐童，公權力介入後，應以最嚴格的防護來面對，簡妻聲請保護令後，簡男連3次通知未到案，警方沒主動找到人僅被動式「函送」法院核發，卷宗從分局發文4月29日到法院收文5月6日，警政到司法足足走了8天的行政空窗時間。

市府社政、兒少系統也是關鍵環節，社工在4月23日簡妻聲請保護令時社工系統雖有介入關懷，但只限簡妻本身，面對可能變本加厲的暴力手段，別有「虎毒不食子」迷思，暴力通常不會是單一事件，再爆發或傷及無辜機會很大。

事發後，基隆市長謝國樑認為要重新檢視保護令處理流程、研議改善方法，議長童子瑋要市府兒少處、社會處應明確分工，避免出現資訊斷裂或資源重複，希望5歲男童之死能喚起反思，翻轉僵化制度、輕忽心態，補兒童安全破網要說到做到。

虐殺

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