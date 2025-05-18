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屏東酒吧槍擊案！為20萬債務竟朝債主胸口開槍 嫌犯遭收押

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

31歲陳姓男子欠42歲洪姓男子20萬元遲未還錢，兩人16日相約在屏東市某家酒吧店協商，過程中發生激烈口角衝突，陳男竟拿出預藏槍枝，朝洪男胸部開槍，洪男送醫不治。陳男逃離現場後，當天下午向警方投案，警詢後將陳男移送屏東地檢偵辦，檢方訊問後依殺人罪向法院聲押禁見獲准。

檢方表示，陳姓男子與洪姓死者因債務問題發生糾紛，雙方約定屏東市一家酒吧協商，協商過程中發生激烈口角衝突， 陳男拿著預藏的槍枝朝洪男的胸口射擊，洪男當場倒地失去意識，送醫不治。

案發後，陳男逃離現場，警方鎖定對象，陳男自知難逃法網，當天下午向警方投案，並交付犯案槍枝，經警方依法查扣。

檢方17日訊問後陳男後，將陳男依殺人罪嫌，且有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，顯有羈押之原因與必要，向法院聲請羈押並禁止接見、通信，經法院17日晚間裁定准予羈押禁見。

檢方表示，將持續釐清案情真相，全力查明事證，以確保社會秩序與公共安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男（中）向警方投案，檢方訊問後向法院聲押禁見獲准。記者劉星君／翻攝
陳男（中）向警方投案，檢方訊問後向法院聲押禁見獲准。記者劉星君／翻攝
陳男向警方投案，並交付犯案的槍枝。記者劉星君／翻攝
陳男向警方投案，並交付犯案的槍枝。記者劉星君／翻攝

屏東 槍枝 殺人

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