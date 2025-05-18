天道盟分子關11年假釋又販毒被抓 警誘捕扣1千包毒咖啡

天道盟北山會成員謝姓男子因販毒等案服刑11年假釋，又涉嫌透過陳姓、林姓男子販賣毒品咖啡包，警方逮捕3人搜出市價55萬元的1100包毒咖啡，依毒品罪移送，檢方均命10萬元交保。

警方調查，33歲謝姓男子原為天道盟孔雀會成員，後來加入北山會，因持槍、販賣安非他命案服刑11年，去年2月假釋出獄，殘刑6年；他以每包毒品咖啡包200至300元賣給27歲陳姓、28歲林姓男子，陳、林再以每包400至500元賣給藥腳，以Telegram聯繫交易。

台北市信義警分局偵查隊上網發現販毒，約陳、林本月14日晚間在新北市永和區路旁交易，逮捕兩人從汽車上搜出500包毒品咖啡包，依毒品罪移送，追出謝是上游，相約隔天下午在他新北三重社區大樓住處地下停車場交易。

員警表明身分，謝丟下裝有500包毒品咖啡包的提袋拔腿就跑，在車道口跌倒被3名警員壓制逮捕，警方搜索住處再查獲100包毒咖啡。謝坦承犯案，但未交待毒品來源，警方懷疑向分裝場進貨，追查來源，詢後移送。