快訊

殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

讀懂題目比計算難！114會考數學試題解答看這 表格、比例題目多「考驗耐心」

114會考國文解答出爐！白話文題目偏易 考生嘆文言文考題「讀起來吃力」

桃警出動近百名警力擴大臨檢 通緝犯藏毒因違停被盯上

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，昨(17)日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察展現優勢警力，以綿密盤查可疑不法，有效遏止有心人士滋擾，打擊違法者氣焰，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通違規，以保障市民安全。其中中路派出所在復興路盤檢違停的自小客車時，發現駕駛因妨礙秩序罪嫌被通緝，更起獲車上有毒品愷他命，全案依法偵辦。

S__17367160
桃園警方盤查違停自小客，發現駕駛為通緝犯，且車上有毒品。圖：讀者提供

桃園分局表示，此次勤務共出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道計10處路檢點，昨日勤務共計查獲通緝8件5人、毒品5件5人、詐欺5件5人、一般刑案1件1人。

S__17367160
桃園分局出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢。圖：讀者提供

中路派出所表示，警員昨晚21時30分執行路攔檢勤務，於復興路盤檢一輛違停自小客時，車內3名男子神色慌張，員警盤查時刻意離去，員警立即呼叫警力支援。員警比對駕駛31歲曾姓男子發現與資料照片有異，他辯稱因為資料照片是高中時代所以不太一樣，期間乘客26歲曾姓男子及22歲簡姓男子意圖離開被員警攔下，員警直覺有異，請3人配合檢查，員警詢問3人因何事來現場、有無攜帶棍棒等武器或其他違禁物品，3人異口同聲說是來修手機，沒有攜帶棍棒，員警透過手電筒照射，發現車輛前方乘客座的腳踏墊上有一瓶毒品愷他命，且座位旁就放著棍棒，立即將3人壓制，後經查詢駕駛31歲曾男因涉嫌妨礙秩序罪遭發布通緝中，向員警謊報弟弟的身分遭識破，員警立即依法將其逮捕解送歸案，另毒品愷他命部分，函請相關單位裁處。

桃園分局長王智民表示，警方打擊犯罪掃蕩不法沒有假期，秉持除惡務盡的精神，將持續執行雷霆除暴勤務，將所有犯罪消弭於無形，以建構安和樂利的宜居城市，讓所有市民朋友都能安居樂業。

※桃園電子報提醒您，珍惜生命，遠離毒品！

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警出動近百名警力擴大臨檢 通緝犯藏毒因違停被盯上

延伸閱讀：

  1. 湧蓮扶輪社攜手安得烈慈善協會 膳糧食物箱溫暖弱勢家庭
  2. 「陶異星漫遊」中原文創園區登場！用外星人視角欣賞陶藝之美

桃園 毒品 通緝

延伸閱讀

通緝犯逃9年酒駕逆向遭攔 謊報胞弟身分警一眼識破

高雄老師吸毒被逮搜出大量毒品 求復職狡辯不影響教學

影／通緝犯帶槍進撞球場賭天九牌 龜山警扮學生逮31人

3男因糾紛竟公然持槍闖屋 桃警攻堅逮人查獲槍毒

相關新聞

高雄老師吸毒被逮搜出大量毒品 求復職狡辯不影響教學

高雄某國中林姓老師前年端午節昏睡在路邊，警方盤查發現他車上有多包毒品，驗尿也檢出陽性，林男最後認罪獲緩起訴，後消息傳至教...

天道盟分子關11年假釋又販毒被抓 警誘捕扣1千包毒咖啡

天道盟北山會成員謝姓男子因販毒等案服刑11年假釋，又涉嫌透過陳姓、林姓男子販賣毒品咖啡包，警方逮捕3人搜出市價55萬元的...

竹南警分局3名偵查隊人員涉嫌造假破獲槍擊案 小隊長收押

苗栗縣竹南警分局偵查隊傳出3名偵查人員為求槍砲刀械管制條的破案績效，3年前涉嫌找王姓少年當人頭，造假破獲槍擊案，全案數名涉案者多由簡易庭判2月、3月等徒刑，王姓少年以證人身分另外分案辦理；苗栗檢方最近接到檢舉，16日指揮法務部廉政署進行搜索，其中張姓小隊長聲押獲准，另外曾姓、鄭姓兩人各以20萬及15萬元獲交保。

陸男搭橡皮艇上岸稱「投奔自由」 父收押子收容

大陸籍宋姓父子十五日從福建沿海搭橡皮艇橫越台灣海峽，當天深夜自桃園觀音海邊上岸，翌日上午八點報警「要投奔自由」，海巡署北...

藍提修刑法 無期刑可不得假釋

反廢死公投前日在立法院闖關，將反廢死訴求訴諸直接民意。國民黨立委許宇甄、吳宗憲等十八名委員，為防憲法法庭判決造成實質廢死...

虐童可判死未遭採納 法務部挨批

虐童案件層出不窮，有民眾在公共政策網路參與平台提議增加虐童者刑責，虐童致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，對於凌虐未滿十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。