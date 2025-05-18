桃園市桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，昨(17)日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察展現優勢警力，以綿密盤查可疑不法，有效遏止有心人士滋擾，打擊違法者氣焰，同時在於周邊路口設置攔檢點，以封閉式攔檢，加強取締惡性交通違規，以保障市民安全。其中中路派出所在復興路盤檢違停的自小客車時，發現駕駛因妨礙秩序罪嫌被通緝，更起獲車上有毒品愷他命，全案依法偵辦。

桃園警方盤查違停自小客，發現駕駛為通緝犯，且車上有毒品。圖：讀者提供

桃園分局表示，此次勤務共出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道計10處路檢點，昨日勤務共計查獲通緝8件5人、毒品5件5人、詐欺5件5人、一般刑案1件1人。

桃園分局出動98名警力優勢部署，對轄內7處易生危害處所進行臨檢。圖：讀者提供

中路派出所表示，警員昨晚21時30分執行路攔檢勤務，於復興路盤檢一輛違停自小客時，車內3名男子神色慌張，員警盤查時刻意離去，員警立即呼叫警力支援。員警比對駕駛31歲曾姓男子發現與資料照片有異，他辯稱因為資料照片是高中時代所以不太一樣，期間乘客26歲曾姓男子及22歲簡姓男子意圖離開被員警攔下，員警直覺有異，請3人配合檢查，員警詢問3人因何事來現場、有無攜帶棍棒等武器或其他違禁物品，3人異口同聲說是來修手機，沒有攜帶棍棒，員警透過手電筒照射，發現車輛前方乘客座的腳踏墊上有一瓶毒品愷他命，且座位旁就放著棍棒，立即將3人壓制，後經查詢駕駛31歲曾男因涉嫌妨礙秩序罪遭發布通緝中，向員警謊報弟弟的身分遭識破，員警立即依法將其逮捕解送歸案，另毒品愷他命部分，函請相關單位裁處。

桃園分局長王智民表示，警方打擊犯罪掃蕩不法沒有假期，秉持除惡務盡的精神，將持續執行雷霆除暴勤務，將所有犯罪消弭於無形，以建構安和樂利的宜居城市，讓所有市民朋友都能安居樂業。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：桃警出動近百名警力擴大臨檢 通緝犯藏毒因違停被盯上