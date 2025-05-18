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高雄老師吸毒被逮搜出大量毒品 求復職狡辯不影響教學

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某國中林姓老師前年端午節昏睡在路邊，警方盤查發現他車上有多包毒品，驗尿也檢出陽性，林男最後認罪獲緩起訴，後消息傳至教育局，被校方依教師法解聘，他不服打行政訴訟，主張「不會對學生有甚麼影響」，但法官認為林男已有錯誤認知，校方解聘合乎程序，判他敗訴。

屏東縣里港分局前年端午節接獲通報，稱大平派出所砂石車到有人昏睡在車上，警方獲報到場後，在車上查獲甲基安非他命6包（毛重12.36公克）、愷他命3包（毛重1.47公克）、吸食器2組、注射針頭20支、甲基安非他命殘渣袋5個、電子磅秤1台、止血帶3條等物。

經盤查身分後，確認該男子為任職高雄某國中的教師，且尿檢呈現陽性，確認他被查獲前一天，曾在左營區自家停車場吸食毒品。

林男吸毒被查獲傳至高雄市教育局，校方火速對他停聘3個月，檢方偵辦後，林男坦承吸毒，檢方考量他初犯，給予緩起訴處分，但校方認為他吸毒情節重大，最後依教師法解聘。

林男不滿，主張他是受解離症狀飽受痛苦才會吸毒，並非貪圖用毒後的快感，且他被查獲時正值端午節，並非上班日，他也從未跟學生提過吸毒一事，並未對學生造成危害，何況教評會成員僅兩名男性，會議程序不合規定，校方解聘也不符比例原則，應撤銷原處分。

高高行審理時，校方則痛斥林男施用毒品還辯稱「靠安非他命提神，還能提高自信」、「無法準時起床，需要使用安非他命提神」、「不會對學校或學生有甚麼影響」，顯然他非但長期依賴毒品維持清醒，更已合理化吸毒行為，無法勝任教師工作，解聘他合理。

高高行法官認為，林男在學校調查時，曾自承吸毒6、7年，若安眠藥、安非他命都不用，會有解離、斷片現象，可見他必須仰賴毒品，方能維持精神，從事教學工作，若續任顯然無法完成教學工作。

法官認定，教評會出席成員性別組成並不影響決議，校方開會解聘林男的流程合乎法律程序，判林男敗訴。可上訴。

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高雄某林姓國中老師吸毒昏睡，警方在車上查獲安毒等物。圖／警方提供
高雄某林姓國中老師吸毒昏睡，警方在車上查獲安毒等物。圖／警方提供

吸毒 安非他命 毒品

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