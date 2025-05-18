獨／才起訴一個月...詐團金主柬國身亡 檢警追借屍還魂

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立詐欺機房，該機房號稱「東南亞最大桶」，去年10月檢方起訴102人，但詹在印尼遣送返台時跳機，不知去向，檢方通緝隔月即接到訊息，詹已在柬埔寨身亡，檢警研判有「借屍還魂」可能性，將遺體空運返台「驗明正身」，檢驗指紋、DNA確認後，近日處分不起訴。

台中市詹姓男子（35歲）綽號「圈圈」，前年間出資在印尼峇里島一間停業度假村，成立詐欺機房，向進入香港地區的民眾行騙，佯稱被害人手機涉傳送「港獨」訊息為由，要求監管帳戶，牟利至少3億6000萬元。

檢方去年10月起訴涉案102人，但詹男在印尼落網後，遣送返台之際「跳機」，行方不明，未在檢方起訴之列，但檢方依法發布通緝，未料去年11月初，檢警已收到訊息，詹男已在柬埔寨因心肌梗塞身亡。

檢察官張富鈞認為，詹男在此案具指揮角色，牟利豐厚，在同案共犯被起訴後約1個月，即在柬國身亡，時機點過於巧合，判斷不無「假死」可能性，以躲避司法訴追，指示刑事局中打六隊需確認真偽。

遺體最後以「抽乾血液」方式，去年12月時空運抵達，由鑑識人員在靈堂採證指紋、檢體比對，因遺體是冰存乾屍狀態，鑑識人員在採集指紋時，以熱水泡開手指，盡可能採集指紋。

經刑事局鑑識中心比對指紋、DNA雙重確認，今年一月間確認詹男已死，檢方近日處分不起訴。

詹男身為詐團金主，檢察官仍依打詐新四法，向法院聲請擴大沒收詹男名下市價約6000多萬元的動產、不動產，以訴追司法正義。