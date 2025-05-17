竹南警分局3名偵查隊人員涉嫌造假破獲槍擊案 小隊長收押

苗栗縣竹南警分局偵查隊傳出3名偵查人員為求槍砲刀械管制條的破案績效，3年前涉嫌找王姓少年當人頭，造假破獲槍擊案，全案數名涉案者多由簡易庭判2月、3月等徒刑，王姓少年以證人身分另外分案辦理；苗栗檢方最近接到檢舉，昨天指揮法務部廉政署進行搜索，其中張姓小隊長聲押獲准，另外曾姓、鄭姓兩人各以20萬及15萬元獲交保。

據了解，張姓、曾姓偵查隊小隊長和鄭姓偵查佐3年前以此手法造假，事情原本未曝光，直到最近有人檢舉，檢方高度關注，追出這件涉嫌造假案。張姓小隊長今年6月將退休，曾姓偵查佐因故被改調制服警員，今年2月已退休，另外鄭姓偵查佐目前仍在職。

新竹地區3年前有幫派份子發生衝突，一路追到竹南開槍，全案交由竹南警方調查，張姓小隊長3人與新竹幫派大哥喬好，由對方派王姓少年出面頂罪，槍枝也由對方提供，但後來疑因500萬元安家費發生爭執，當年舊案又被掀出，昨天張姓小隊長3人被帶回苗栗檢方，檢察官以公務人員涉嫌偽造文書、槍砲情節重大且有串供之虞聲押3人，但法院裁定張姓小隊長收押，已退休的曾姓小隊長、鄭姓偵查佐由法院直接改裁20、15萬元交保。