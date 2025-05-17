藍提修刑法 無期刑可不得假釋

反廢死公投前日在立法院闖關，將反廢死訴求訴諸直接民意。國民黨立委許宇甄、吳宗憲等十八名委員，為防憲法法庭判決造成實質廢死，而替代刑罰無期徒刑執行流於形式，提案修正刑法，增訂「宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，不受減刑、大赦影響」。

憲法法庭去年九月廿日作成憲判字第八號判決，為法院判處死刑設下門檻，需符合「犯罪情節屬最嚴重」、「最嚴密之正當法律程序要求」等條件，且死刑判決應經各級法院合議庭法官的一致決。

許宇甄、吳宗憲等提案修正刑法，目的旨在因應隨著憲判字第八號廣泛適用各級法院審理案件，實務上大幅限縮法院依法宣告死刑的可能。

據許宇甄、吳宗憲等委員的提案說明，在死刑適用日益嚴格的同時，作為死刑替代刑罰手段的「無期徒刑」於我國實務執行流於形式。自二○一三年至二○二二年間，已有六五七名無期徒刑受刑人獲准假釋，平均服刑期間僅十七點九年，導致無期徒刑制度空洞化，難以回應社會對公平正義的期待。參酌國際「終身監禁不得假釋」作法，賦予法院在宣告無期徒刑時，得依個案情節，明確宣告不得假釋。

許宇甄、吳宗憲等提案增修刑法卅三之一條，「宣告無期徒刑者，得宣告不得假釋，並不受減刑、大赦影響」。亦修訂刑法六十四條，由現行「死刑不得加重。死刑減輕者，為無期徒刑」，改為「死刑不得加重。死刑減輕者，為無期徒刑，法院得同時宣告不得假釋」。

藍委也提案修訂刑法第六十五條，在無期徒刑不得加重的規定下，增加但書「法院宣告不得假釋者，不在此限」。同時修訂刑法第七十七條，累犯、無期徒刑服刑達一定比例得假釋的規定增訂，「無期徒刑經法院宣告不得假釋者，不在此限」。