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陸男搭橡皮艇上岸 父收押子收容

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

陸籍宋姓父子本月15日搭乘橡皮艇到桃園觀音海水浴場，翌日報警稱要「投奔自由」，渡海工具與動機引發質疑。圖為坐在橡皮艇旁的十七歲宋姓少年。圖／讀者提供
陸籍宋姓父子本月15日搭乘橡皮艇到桃園觀音海水浴場，翌日報警稱要「投奔自由」，渡海工具與動機引發質疑。圖為坐在橡皮艇旁的十七歲宋姓少年。圖／讀者提供

大陸籍宋姓父子十五日從福建沿海搭橡皮艇橫越台灣海峽，當天深夜自桃園觀音海邊上岸，翌日上午八點報警「要投奔自由」，海巡署北部分署詢後將父子分送桃園地檢署、桃園地院少年法庭，檢方連夜向法官聲押四十一歲的宋姓父親獲准，十七歲的兒子暫時責付移民署收容。

在地漁民質疑，難以想像乘坐橡皮艇橫越台灣海峽，不排除這對父子是搭船到台灣近海，再「換乘」到台灣「假投誠」。

雲南籍宋姓父子搭乘長度僅三點三公尺的橡皮艇，雷達無法有效偵測，父子倆得以順利從觀音海水浴場左側沙灘上岸，睡了一夜後主動報警。上岸處是我國陸軍列為實彈演習、防止共軍侵台的「紅色沙灘」，二月廿五日步兵第二四九旅才完成演習，陸籍父子在此登陸讓國安神經緊繃。

據了解，宋疑自稱在大陸遭迫害，帶著兒子由福建共乘橡皮艇渡過台灣海峽來台，小艇上除了救生衣、兩桶油、一支划槳、一瓶山泉水，連換洗衣物都沒有。

海巡署北部分署報請桃園地檢署指揮偵辦，宋訊後被檢方依入出國及移民法「大陸地區人民未經許可進入台灣地區」罪嫌向桃園地院聲請羈押；宋姓少年經海巡署移送桃園地院少年法庭後，被裁定責付海巡署轉交移民署桃園市專勤隊。

桃園地院昨開羈押庭，宋否認犯行，但承認自己抵台後睡在沙灘上，無固定住所。法官認為宋有逃亡可能性，且依相關證據，宋犯罪嫌疑重大，若不羈押，恐影響未來偵查、審判或執行，裁定羈押二個月、禁止接見或通信，所涉罪名範圍尚待調查確認。

兒子現由移民署桃園市專勤隊收容，桃園地院少年法庭表示，後續將由少年調查官對少年進行身心及家庭社會環境完整調查，再由法官本於健全少年自我成長等原則開庭決定如何裁定。

桃園市專勤隊指出，依少年事件處理法相關規定，前天深夜已在社工陪同下，對宋姓少年完成複訊筆錄，少年稱首次來台，在台灣也沒有任何親友，不可能找到適當的人士出面具保。

專勤隊說，宋姓少年身分特殊，涉有國安疑慮，未來仍有再出庭應訊必要，少年強制出境之前，將由移民署依兩岸人民關係條例相關規定收容，並強調收容期間亦將顧及兒少應有的權益。

偷渡 桃園地檢署 海巡署 移民署

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