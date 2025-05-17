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3男因糾紛竟公然持槍闖屋 桃警攻堅逮人查獲槍毒

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園警察分局持續執行雷霆除暴工作，持續規劃臨檢目標KTV、酒店、移工舞廳等易生危害滋事場所查察，昨(16)日編排警力67名、臨檢12場所，路檢8處路口，共查獲毒品2件2人、通緝7件7人、公危3件3人及各類刑案11件14人共23件刑案26人。

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桃警攻堅逮人查獲槍毒。圖：讀者提供
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桃警攻堅逮人查獲槍毒。圖：讀者提供

執行勤務期間，大樹派出所接獲情資35歲的曾姓男子與被害人有糾紛，竟夥同45歲游姓及37歲徐姓男子持空氣槍至被害人住處尋釁，並以翹棒強行破壞鐵門進入屋內圍毆被害人並限制其行動，所長蔡東洲立即率員警攜帶盾牌等裝備趕到現場進行攻堅救援，曾男見員警趕來立即逃往頂樓躲藏，游男正要出門見到員警馬上關門，被員警一腳踹開，迅速將屋內游男及徐男兩人控制逮捕。被害人女友見員警衝進來馬上高喊救人，員警發現被害人傷痕累累倒臥在屋後陽台，立即通報消防人員到場救護將其送醫治療，同時員警往頂樓搜索，將躲藏在頂樓角落的曾男緝捕到案，起獲空氣槍、改造槍枝各1把(含彈匣及子彈)及毒品等相關違禁物品，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

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分局長王智民表示，針對「黑金槍毒詐」等治安問題，警方將持續推動打擊不法工作。圖：讀者提供
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桃園警察分局持續執行雷霆除暴工作，持續規劃臨檢目標KTV、酒店、移工舞廳等易生危害滋事場所查察。圖：讀者提供
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桃園警察分局持續執行雷霆除暴工作，持續規劃臨檢目標KTV、酒店、移工舞廳等易生危害滋事場所查察。圖：讀者提供

分局長王智民表示，針對「黑金槍毒詐」等治安問題，警方將持續推動打擊不法工作，透過加強查緝行動與高風險地區巡查，期能有效改善轄區治安，讓民眾生活更有安全感。

本文章來自《桃園電子報》。原文：3男因糾紛竟公然持槍闖屋 桃警攻堅逮人查獲槍毒

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桃園地檢署 被害人

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